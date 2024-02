HSBC Holdings a annoncé un bénéfice annuel record, mais inférieur aux prévisions des analystes, car l'augmentation des taux d'intérêt a été compensée par une lourde charge de 3 milliards de dollars liée à sa participation dans une banque chinoise.

HSBC, dont la valeur boursière s'élève à 160 milliards de dollars, a annoncé mercredi un bénéfice avant impôts de 30,3 milliards de dollars pour 2023, soit une hausse de 78 % par rapport aux 17,5 milliards de dollars enregistrés l'année précédente.

Les résultats ont été inférieurs à l'estimation moyenne de 34,1 milliards de dollars des courtiers compilée par HSBC.

Le prêteur britannique a récompensé les investisseurs avec un nouveau rachat d'actions de 2 milliards de dollars, et a déclaré qu'il envisagerait un dividende spécial de 0,21 $ par action au premier semestre 2024 une fois que la cession de Canada sera terminée.

Toutefois, le bénéfice annuel record a été entaché par une dépréciation de 3 milliards de dollars sur la participation de la banque dans la banque chinoise Bank of Communications.

La dépréciation de la participation du prêteur dans BoCom est intervenue après un examen des flux de trésorerie futurs probables de la banque chinoise et des perspectives de croissance des prêts et des marges d'intérêt, a déclaré HSBC, dans le contexte d'une reprise économique plus fragile que prévu en Chine.

Cette importante dépréciation est intervenue après que la banque rivale Standard Chartered a subi, en octobre, une perte de près d'un milliard de dollars sur sa propre participation dans la banque chinoise, alors que l'augmentation des pertes sur les prêts comprime les bénéfices des prêteurs.

"La reprise de la Chine après la réouverture (suite à la pandémie) a été plus difficile que prévu, mais son économie a progressé conformément à son objectif annuel d'environ 5 % en 2023", a déclaré Mark Tucker, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

Le plus grand prêteur européen a déclaré qu'il restait prudent quant aux perspectives de croissance des prêts au cours du premier semestre 2024, dans un contexte de ralentissement de la croissance économique dans de nombreuses économies où l'inflation persiste.

HSBC a déclaré que son pool de bonus a augmenté à 3,8 milliards de dollars, contre 3,4 milliards de dollars l'année précédente, reflétant l'amélioration des performances, et qu'elle lancerait également un nouveau système de rémunération variable pour les cadres juniors et intermédiaires.

La banque londonienne a annoncé un quatrième dividende intérimaire de 0,31 $ par action, soit un total de 0,61 $ par action pour 2023. (Reportage de Selena Li à Hong Kong et de Lawrence White à Londres ; rédaction de Himani Sarkar)