Zurich (awp) - L'indice suisse des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi son repli en décembre, s'affaissant de 0,6% sur un mois et de 1,1% sur un an. Ce nouveau recul a modéré le renchérissement annuel à 0,2%, que l'Office fédéral de la statistique (OFS) attribue notamment aux prix de l'électricité et du gaz dans son relevé périodique vendredi.

Les statisticiens fédéraux rappellent que le renchérissement annuel moyen avait bondi à 5,6% en 2022, après 2,7% en 2021.

Du côté de la production indigène en décembre, produits pétroliers, métaux et produits semi-finis en métaux ont affiché des prix en baisse. La facture a en revanche été assaisonnée dans la menuiserie du bâtiment, l'aménagement d'intérieur ou encore la ferraille.

L'allègement des prix à l'importation est principalement due au recul de ceux des hydrocarbures, de leurs dérivés et des préparations pharmaceutiques. Produits semi-finis en métaux, automobiles et produits alimentaires ont aussi contribué à la tendance.

