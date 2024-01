Hollysys Automation Technologies a déclaré lundi que son comité spécial avait maintenu sa recommandation aux actionnaires de voter en faveur de l'opération d'acquisition d'Ascendent Capital, car l'offre d'un consortium dirigé par le groupe Dazheng n'était pas supérieure.

Un consortium dirigé par Dazheng Group a déclaré plus tôt lundi qu'il avait proposé d'acquérir toutes les actions en circulation de la société Hollysys cotée en bourse aux États-Unis au prix de 29,50 dollars chacune, ce qui représente une augmentation par rapport à son offre précédente de 29 dollars, dans le cadre des négociations avec le comité spécial qui ont débuté dimanche.

Le fournisseur chinois de systèmes de contrôle d'automatisation a déclaré l'année dernière qu'il avait accepté que la société de capital-investissement Ascendent Capital, basée à Hong Kong, qui détient déjà une participation de 13,7 % dans la société, acquière les actions en circulation de Hollysys à 26,5 dollars chacune, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,66 milliard de dollars.

Hollysys a déclaré que son comité spécial s'inquiétait du financement par actions de Dazheng et de sa capacité à conclure une transaction, citant des changements dans la structure du consortium d'actions et le compte séquestre libellé en yuans proposé par Dazheng. (Reportage de Rishabh Jaiswal à Bengaluru et de Roxanne Liu à Pékin ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Shri Navaratnam)