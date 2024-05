PARIS, 25 mai (Reuters) - Les Indiens sont invités ce samedi à participer à la sixième et avant-dernière phase du vote pour les élections législatives alors que la capitale New Delhi est plombée par des températures extrêmes atteignant 47°C.

Plus d'un milliard d'Indiens de 58 circonscriptions réparties dans huit États et territoires fédéraux peuvent participer à cette étape du scrutin, perturbé cette année par les fortes chaleurs.

"Il y a une inquiétude, mais nous espérons que les gens surmonteront la peur de la canicule et viendront voter", a déclaré à Reuters le directeur des élections de Delhi, P. Krishnamurthy.

Le vote a commencé le 19 avril et se terminera le 1er juin, avant un dépouillement prévu le 4 juin.

Bien placé pour remporter un troisième mandat consécutif, le Premier ministre Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a invité les Indiens à "voter en grand nombre" dans un message posté samedi sur le réseau X.

La Commission électorale a prévu le déploiement d'ambulanciers dans les bureaux de vote de Delhi qui ont été équipés de brumisateurs, de zones d'attente ombragées et de distributeurs d'eau froide.

Dans certaines régions de l'État d'Haryana, dans le nord du pays, les habitants résidant à proximité des bureaux de vote ont aidé les électeurs à lutter contre la chaleur en distribuant gratuitement des boissons fraîches, des fruits secs et du lait.

Rahul Gandhi, chef du plus grand parti d'opposition du Congrès et principal rival de Modi, sa mère Sonia Gandhi et sa sœur Priyanka Vadra, ont accompli leur devoir électoral tôt dans la matinée.

Le chef de l'opposition et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, dont la libération sous caution après une détention provisoire de près de deux mois dans une affaire de corruption a ravivé la campagne de l'opposition, a également voté dans la capitale.

L'inflation et le chômage figurent au nombre des préoccupations des électeurs interrogés par Reuters.

"Le gouvernement se vante de la croissance économique rapide, mais la réalité sur le terrain est très différente", a déclaré Fazal, 46 ans, employé dans une société multinationale.

Ashok Ghana, plombier dans l'État d'Odisha, dans l'Est a déclaré avoir voté pour le BJP et mis "la hausse des prix et la non-disponibilité des emplois" en tête de ses inquiétudes.

Outre l'inquiétante vague de chaleur, l'arrivée d'un cyclone était observée de près dans l'Etat d'Odisha (Est) et au Bengale occidental. (Reportage Sakshi Dayal, Chris Thomas et Charlotte Greenfield à New Delhi, Anushree Fadnavis à Sonepat, Jatindra Dash à Bhubaneswa. Version française Elizabeth Pineau)