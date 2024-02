Invesco : les raisons d'investir dans les marchés émergents hors Chine

James McDermottroe, gérant chez Invesco, dévoile les raisons d'investir dans les marchés émergents hors Chine. "Ces marchés émergents offrent aux investisseurs de formidables opportunités d'investissement leur permettant de diversifier leurs portefeuilles et de réduire le risque de concentration géographique. De nombreux portefeuilles investissant dans les marchés émergents surpondèrent la Chine, du fait de la taille et de la profondeur de ses marchés de capitaux", affirme t-il.



Les investisseurs appréhendent de plus en plus la Chine de manière distincte lorsqu'il s'agit d'investir dans les actions des marchés émergents, car il s'agit d'une destination d'investissement dotée d'un profil unique. Cette stratégie permet aux investisseurs d'investir dans les actions des marchés émergents et de personnaliser leur exposition à la Chine en conséquence, ou d'exclure complètement le pays.



"Il n'est pas inhabituel de retirer des marchés majeurs comme la Chine des grands fonds actions régionaux lorsque ces marchés deviennent trop grands. En 2001, MSCI a séparé le Japon du reste de l'Asie au moment de lancer l'indice MSCI Asia ex-Japan. Cette décision symbolisa la prise en compte de la maturité de l'économie et des marchés boursiers du pays du Soleil Levant. Avec cette décision, MSCI reconnaissait que le profil d'investissement du Japon avait évolué aux yeux des investisseurs", souligne James McDermottroe.



Le gérant explique qu'on "peut établir un parallèle avec la situation actuelle de la Chine et considérer le groupe marchés émergents hors Chine comme une nouvelle version du groupe Asie hors Japon".



"Exclure la Chine de l'univers d'investissement permet de réduire le risque de concentration au sein des portefeuilles. La Chine représente actuellement près de 30% de l'indice des marchés émergents, contre 5% il y a vingt ans, poursuit-il.



Selon lui, "il se pourrait que cette part augmente à mesure que la Chine réformera son économie et que ses marchés gagneront en profondeur. De nombreux investisseurs sont déjà exposés aux actions chinoises et souhaitent éviter toute duplication de leur exposition ou renforcer leur exposition aux autres marchés émergents".



Cette séparation permet de réduire ou d'éliminer les risques politiques, réglementaires, géostratégiques et ESG liés à la Chine. Les clients peuvent gérer ces risques isolément et éliminer en totalité le facteur de risque que représente la Chine.