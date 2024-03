Janus Henderson : les dividendes français au sommet en 2023

Les dividendes français ont atteint le montant record de 68,7 milliards (63,2 milliards d’euros), soit une augmentation de 10,3% sur une base sous-jacente, annonce Janus Henderson sur la base de son dernier bilan Janus Henderson Global Dividend Index. 97 % des entreprises augmentent ou maintiennent leurs dividendes, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale (86%) et européenne, et plus élevé qu’aux États-Unis.



Le gestionnaire d'actifs précise que la seule réduction significative est imputable à EDF, avant sa nationalisation et sa radiation de la cote, car elle a dû absorber des pertes causées par le contrôle des prix de l'énergie imposés par l'État. À l'inverse, la contribution la plus importante à la croissance est, de loin, à mettre au crédit de la compagnie d'électricité Engie, qui verse son plus important dividende en dix ans et représente un quart de l'augmentation des distributions en France.



Dans le même temps, souligne Janus Henderson, un tiers de la hausse française provient du secteur des produits de consommation, comme L'Oréal et Hermès, et un quart de sociétés industrielles comme le groupe aérospatial Safran ou l'entreprise de génie civil Vinci. Contrairement à de nombreux autres pays européens, les banques ne sont pas les principaux moteurs de la forte hausse constatée en 2023 en France.