L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (14/07)

UN 14-JUILLET SOUS LE SIGNE DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE

PARIS - Emmanuel Macron s'exprime ce samedi soir devant les armées alors que plus de 4.000 militaires défileront dimanche sur les Champs-Elysées pour la traditionnelle commémoration du 14-Juillet, placée cette année sous le signe de la coopération européenne.

Cent ans après le "défilé de la Victoire" de 1919 ouvert par la marche des mutilés et des "gueules cassées" de la Première guerre mondiale, un hommage particulier sera en outre rendu aux militaires blessés lors d'un tableau final auquel participeront notamment 25 des 2.000 jeunes volontaires du très controversé Service national universel (SNU). Cent-cinquante "ex-SNU" ont été conviés à participer ou assister au défilé.

Au total, 4.299 hommes et femmes à pied, 196 véhicules, 237 chevaux s'engageront sur une chaussée rétrécie de 27 mètres à 19 mètres de largeur, huit mètres étant désormais réservés aux cyclistes. Le général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, assure que l'équation logistique a été résolue au prix de "quelques noeuds au cerveau".

---

LA FRANCE VA SE DOTER D'UN GRAND COMMANDEMENT DE L'ESPACE

PARIS - La France, qui affiche un retard stratégique et technique face à la militarisation croissante de l'espace, se dotera en septembre d'un "grand commandement" spatial avec notamment l'objectif de mieux protéger ses satellites, "y compris de manière active", a annoncé samedi Emmanuel Macron.

La ministre des Armées, Florence Parly, a récemment exposé au chef de l'Etat une nouvelle "stratégie spatiale de Défense" pour affronter les menaces naissantes venues de l'espace exo-atmosphérique, enjeu sécuritaire auquel l'exécutif redonne la priorité face à l'active prééminence des Américains, Russes et Chinois.

La France doit "répondre aux défis qui se posent dans les domaines terrestre, maritime et aérien, mais aussi dans les nouvelles zones de confrontation que sont l'espace cyber ou l'espace exo-atmosphérique", a souligné samedi Emmanuel Macron lors d'un discours au ministère des Armées, pour la traditionnelle réception en l'honneur des troupes qui défileront sur les Champs-Elysées le 14 juillet.

"Nous renforcerons notre connaissance de la situation spatiale, nous protégerons mieux nos satellites y compris de manière active", a-t-il dit, promettant les investissements nécessaires. "Un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'Armée de l'air et de l'espace".

MACRON S'ENGAGE ENVERS LES ARMÉES POUR LA RÉFORME DES RETRAITES

PARIS - Emmanuel Macron a assuré samedi que la singularité du métier de militaire serait prise en compte dans la réforme des retraites, dont les cahots et les perspectives financières inquiètent dans les rangs des armées.

Jean-Paul Delevoye, Haut commissaire chargé de la réforme des retraites - qui vise à l'instauration d'un système universel à points en 2025 -, doit présenter ses orientations la semaine prochaine au chef de l'Etat.

"Il ne faut pas raisonner en termes de normes administratives, ou par comparaison, de manière technocratique", a déclaré samedi le président lors d'un discours au ministère des Armées, pour la traditionnelle réception en l'honneur des troupes qui défileront sur les Champs-Elysées le 14 Juillet.

"L'état militaire est un état singulier et cette singularité nous oblige à tracer un chemin propre, balisé par le statut militaire, qui prévoit une juste compensation aux contraintes, aux sujétions qui s'imposent à vous", a-t-il souligné, dans une volonté manifeste de conciliation après les tensions budgétaires qui ont dominé son entrée en fonctions en 2017.

---

VINGT-SIX MORTS DANS L'ATTAQUE D'UN HÔTEL EN SOMALIE

MOGADISCIO - Vingt-six personnes ont été tuées dans l'attaque d'un hôtel de Kismayo revendiquée par les extrémistes islamistes d'Al Chabaab, a annoncé samedi le président du Jubbaland, région du sud de la Somalie où se trouve la ville portuaire.

Parmi elles figurent trois Kenyans, deux Américains, trois Tanzaniens et un Britannique, précise-t-il dans un communiqué.

L'attaque lancée vendredi soir, alors que des dignitaires et des élus locaux étaient réunis à l'hôtel pour préparer un scrutin régional, avait été précédée d'un attentat suicide à la voiture piégée. Onze heures ont été nécessaires pour venir à bout des assaillants, selon un officier de police.

---

MANIFESTATION À KHARTOUM 40 JOURS APRÈS LA RÉPRESSION

KHARTOUM - Des dizaines de milliers de Soudanais ont défilé samedi à Khartoum et dans d'autres villes du pays, 40 jours après la répression qui a fait plus d'une centaine de morts dans un campement de l'opposition devant le ministère de la Défense dans la capitale.

Il s'agissait du premier rassemblement depuis que la junte au pouvoir et l'opposition civile se sont entendus sur le principe d'un partage du pouvoir avant les élections.

---

NOUVELLE LIVRAISON DE MATÉRIEL ANTI-AÉRIEN RUSSE EN TURQUIE

ISTANBUL - Une nouvelle cargaison de matériel russe de défense anti-aérienne est arrivée samedi en Turquie, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Un avion cargo russe a atterri sur la base aérienne de Mürted, près d'Ankara, où trois autres s'étaient posés la veille avec les premiers éléments du système anti-missile S-400, dont la Turquie a décidé de se doter en dépit des mises en garde américaines.

Les Etats-Unis cherchent depuis des mois à en dissuader Ankara en insistant sur l'incompatibilité de ce système avec ceux de l'Otan, dont la Turquie occupe le flanc oriental.

---

BARRY TOUCHE TERRE EN LOUISIANE, REDEVIENT TEMPÊTE TROPICALE

L'ouragan Barry a touché terre samedi près d'Intracoastal City, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et a été aussitôt rétrogradé en simple tempête tropicale, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC).

Le NHC avait annoncé un peu plus tôt qu'en approchant des terres, Barry était devenu un ouragan de catégorie 1, le premier de la saison 2019 dans l'Atlantique.

Malgré sa perte de puissance, la tempête demeure dangereuse, avec des rafales de vent à 115 km/h et des pluies torrentielles - de l'ordre de 600 mm en certains endroits - qui risquent de provoquer des inondations.

---

UNE PARTIE DE LA VILLE DE NEW YORK PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ

NEW YORK - Plus de 73.000 habitations et commerces de Manhattan ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures samedi soir, une panne qui serait due à l'explosion d'un transformateur électrique et qui a plongé dans le noir théâtres et stations de métro new-yorkais.

Aucun blessé n'a été rapporté suite à cette coupure électrique survenue à 18h47 (22h47 GMT) et qui a touché une grande partie du coeur de New York, notamment les quartiers de Times Square et Broadway.

"Je viens de survoler la ville et la plupart des lumières sont revenues", a déclaré le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, lors d'une conférence de presse tenue environ cinq heures après le début de la panne.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a dit à la chaîne de télévision CNN s'être entretenu avec les responsables de la police new-yorkaise en charge de la lutte antiterroriste. D'après les premiers éléments, a-t-il déclaré, il s'agit "simplement un problème mécanique".