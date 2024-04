Les autorités égyptiennes se sont engagées à ne plus contourner le ministère des finances pour emprunter des milliards de dollars directement auprès de la banque centrale, a déclaré le Fonds monétaire international dans un rapport préparé pour une réunion de son conseil d'administration le mois dernier.

Ces emprunts risquent de nuire à l'économie en augmentant la masse monétaire, en alimentant l'inflation et en provoquant un affaiblissement du taux de change par rapport aux devises étrangères, selon les économistes.

En février 2023, la banque centrale égyptienne avait prêté jusqu'à 765 milliards de livres égyptiennes (15,9 milliards de dollars) à des organismes publics autres que le ministère des finances, ce qui constitue une violation apparente de la loi de 2020 sur la banque centrale, indique le rapport du FMI, dont Reuters a vu des extraits. Le rapport ne précise pas quand les prêts ont commencé.

La banque centrale égyptienne, le ministère des finances et le FMI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Lors de sa réunion du 29 mars, le conseil d'administration du FMI a approuvé l'extension du programme de prêt actuel de l'Égypte à 8 milliards de dollars, citant les dommages causés à l'économie par la crise à Gaza. Cette approbation est intervenue quelques semaines après que l'Égypte a conclu un accord d'investissement record de 35 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis, ce qui a permis d'atténuer la pénurie de devises étrangères.

Le rapport du FMI indique que la banque centrale n'a pas encore précisé quelles agences avaient procédé à l'emprunt. Environ 104 milliards de livres ont été remboursés et les agences paient des intérêts sur les prêts en cours au taux normal, ajoute le rapport.

"Les autorités se sont engagées à interdire les nouveaux prêts de développement aux organismes publics, à l'exception du ministère des finances", indique le rapport.

NOUVEAUX CAPITAUX, ENTREPRISES MILITAIRES

Afin de contrôler les dépenses du secteur public sur et hors budget, l'Égypte exigerait des entités publiques qu'elles rendent compte de leurs dépenses d'investissement à un comité au niveau du cabinet, selon le rapport.

Il s'agit notamment des entreprises contrôlées par l'autorité militaire chargée de l'ingénierie et de l'entreprise qui supervise la construction de la nouvelle capitale égyptienne, qui est en train d'être construite dans le désert à l'est du Caire, pour un coût estimé en 2019 à 58 milliards de dollars.

Les dépenses totales d'investissement public, y compris celles du budget principal, seraient limitées à 350 milliards de livres au premier semestre 2024 et à 1 000 milliards de livres en 2024/25, soit une baisse réelle substantielle par rapport aux années précédentes. L'inflation s'est élevée en moyenne à plus de 30 % l'année dernière.

Le gouvernement a reporté à court terme tout nouveau projet budgétaire sectoriel, selon le rapport.

STRATÉGIE DE DÉSINVESTISSEMENT

D'autres éléments du programme du FMI comprennent "une plus grande transparence et un meilleur contrôle des activités hors budget, un programme de désinvestissement réformé et élargi et des mesures accélérées pour améliorer l'environnement des affaires et réduire l'empreinte économique de l'État", selon le rapport.

Le rapport indique que la vente des actifs de l'État s'est ralentie depuis le début de l'exercice financier 2023/24, mais qu'elle devrait reprendre avec une monnaie plus faible et les conseils de la Société financière internationale.

Le gouvernement prévoit finalement de poursuivre une approche sectorielle axée sur les grandes transactions qui attirent les investisseurs étrangers, mais il devrait entre-temps procéder à des ventes avancées telles que des parcs éoliens, une centrale électrique et des usines de dessalement, selon le rapport.

En février, le gouvernement a publié des règlements éliminant le traitement fiscal préférentiel et les exonérations pour les entreprises d'État, y compris celles détenues par l'armée.

"Le décor est planté pour un effort plus convaincant de retrait de l'État et de l'armée de l'activité économique", selon le rapport.

Selon le rapport, les pays arabes ont déclaré qu'ils ne retireraient pas les 19 milliards de dollars déposés à la banque centrale égyptienne pour acheter des actions ou de la dette jusqu'à la fin du programme du FMI en septembre 2026.

(1 $ = 48,1200 livres égyptiennes) (Reportage de Aidan Lewis et Patrick Werr, édition de Gareth Jones)