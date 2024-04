L'Inde vote vendredi dans le cadre de la plus grande élection au monde. Le Premier ministre Narendra Modi cherche à obtenir un troisième mandat historique en s'appuyant sur la croissance, le bien-être, sa popularité personnelle et le nationalisme hindou.

Le vote oppose le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi à une alliance de deux douzaines de partis d'opposition qui le défient avec des promesses de discrimination positive accrue, plus d'aides et ce qu'ils disent être la nécessité de sauver les institutions démocratiques du régime dictatorial de Modi.

Le gigantesque exercice auquel participent près d'un milliard d'électeurs s'étalera sur sept jours dans le pays le plus peuplé du monde, au plus fort de la chaleur estivale. Il se terminera le 1er juin et les votes seront comptés le 4 juin.

Vendredi, lors de la plus importante des sept phases, 166 millions d'électeurs répartis dans 102 circonscriptions de 21 États et territoires voteront.

Les sondages suggèrent que le BJP remportera facilement la majorité, même si les électeurs sont très préoccupés par le chômage, l'inflation et la détresse rurale dans la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les projecteurs étant braqués sur la question de savoir si le BJP peut améliorer sa victoire de 2019 et de combien.

"Au cours des cinq prochaines années, nous ferons entrer notre pays dans le trio de tête des économies mondiales, nous lancerons un assaut final et décisif contre la pauvreté, nous ouvrirons de nouvelles voies de croissance [...], nous dévoilerons la prochaine génération de réformes et nous prendrons un certain nombre de décisions et d'actions en faveur du peuple", a écrit M. Modi dans le manifeste électoral du BJP.

Le manifeste et le thème de la campagne du BJP s'intitulent "Modi Ki Guarantee" ou la garantie de Modi de tenir les promesses faites aux électeurs, ce qui souligne le caractère inhabituel d'un discours présidentiel centré sur le leader dans un système parlementaire.

S'il gagne, Modi sera seulement le deuxième premier ministre indien à être élu trois fois de suite, après Jawaharlal Nehru, le leader de l'après-indépendance.

Modi affirme que ses deux premiers mandats étaient des hors-d'œuvre et que le plat principal sera servi lors du troisième mandat. Les panneaux du BJP dans les villes mettent en avant toute une série de réalisations, dont l'atterrissage historique de l'Inde sur le pôle sud de la lune et la lutte contre la corruption, afin de séduire les électeurs.

Le nationalisme hindou est un thème clé. Le gouvernement de Modi et le BJP sont accusés par les critiques de discriminer ou de cibler les 200 millions de musulmans minoritaires de l'Inde pour plaire à leur base hindoue intransigeante - des accusations que tous deux nient. Des violences sporadiques entre hindous et musulmans continuent d'éclater.

L'OPPOSITION EST FAIBLE ET FRAGMENTÉE

L'alliance INDIA de l'opposition affirme que l'élection est une bataille idéologique menée pour empêcher le BJP de mettre fin à la constitution et au système démocratique.

Rahul Gandhi, leader du principal parti d'opposition, le Congrès, a déclaré que le BJP cherchait toujours à détourner l'attention des problèmes majeurs tels que le chômage et la hausse des prix.

"Parfois, le Premier ministre va sous l'eau dans l'océan et parfois il est dans un hydravion, mais il ne parle pas des problèmes", a déclaré M. Gandhi, en faisant référence aux engagements largement médiatisés de M. Modi au cours des derniers mois.

Alors que l'alliance a lutté pour forger son unité et présenter des candidats communs contre le BJP, elle a accusé le gouvernement de lui refuser des conditions de concurrence équitables en arrêtant des dirigeants de l'opposition dans des affaires de corruption et en exigeant des impôts considérables avant le vote - des accusations que le gouvernement nie.

Chandrachur Singh, qui enseigne la politique au Hindu College de Delhi, a déclaré que le BJP avait un avantage certain, mais qu'il était confronté à de véritables défis.

"Ce n'est pas une élection où il n'y a pas de problèmes", a-t-il déclaré. "Il y a des problèmes qui auraient pu conduire à un sentiment de défiance à l'égard du pouvoir en place. Mais c'est quelque chose qui n'est pas canalisé ou exploité par une opposition fragmentée, divisée et faible".

"C'est ce qui provoque une sorte de désillusion parmi les électeurs et permet au BJP de prendre de l'avance.