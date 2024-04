Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré vendredi aux membres de l'OTAN que l'Ukraine avait besoin d'au moins sept systèmes de défense aérienne Patriot ou d'autres systèmes de défense aérienne haut de gamme pour contrer les frappes aériennes russes, les exhortant à renforcer leur assistance militaire à Kiev.

Dans un discours émouvant prononcé par liaison vidéo devant le Conseil OTAN-Ukraine, le dirigeant ukrainien a qualifié de "très limité" le niveau actuel de l'aide étrangère et a déclaré qu'Israël n'avait pas été laissé à lui-même lors de l'attaque aérienne massive menée par l'Iran samedi.

"Le président russe Vladimir Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr. Et cela dépend entièrement de votre choix... (le) choix de savoir si nous sommes effectivement des alliés", a déclaré M. Zelenskiy dans son discours.

Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses bombardements à longue portée sur les infrastructures énergétiques et les villes ukrainiennes, augmentant ainsi la pression sur Kiev alors que les forces de Moscou, plus nombreuses et mieux équipées, progressent lentement sur le champ de bataille dans l'est du pays.