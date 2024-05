L'économie des Émirats arabes unis (EAU) a progressé de 4,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, selon les données préliminaires du gouvernement, la croissance économique non pétrolière ayant largement dépassé le PIB global.

Le PIB non pétrolier a bondi de 6,7 % au cours de la même période, selon les données du Centre fédéral de la compétitivité et des statistiques.

Les activités financières et d'assurance, le transport et l'entreposage, l'immobilier et la construction figurent parmi les secteurs les plus dynamiques.

L'État du Golfe a également intensifié ses investissements dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et les technologies de pointe.

Les Émirats arabes unis, l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde, ont accéléré leurs plans visant à diversifier leur économie en dehors des hydrocarbures et à attirer les investissements étrangers, le PIB non pétrolier représentant désormais plus de 70 % de la contribution globale à la croissance.

La croissance du PIB réel est estimée à 3,6 % en 2023, selon les calculs de Reuters, avec une croissance du PIB non pétrolier de 6,2 %, dans un contexte de déclin de l'activité pétrolière l'année dernière en raison de la baisse de la production et des prix, qui a pesé sur tous les producteurs de pétrole et de gaz de la région.

Le Fonds monétaire international a déclaré récemment que la croissance économique des Émirats arabes unis reposait sur une large assise et était tirée par une activité intérieure solide dans des secteurs tels que le tourisme, la construction et les services financiers.

Le Fonds a relevé ses prévisions préliminaires pour la croissance du PIB en 2024 à 4 %, contre 3,5 % prévus dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales publié en avril.

Un sondage Reuters réalisé en avril auprès d'économistes prévoyait également une croissance du PIB des Émirats arabes unis de 4 % en 2024, soit la croissance la plus rapide parmi les pays du Golfe.

"L'économie des Émirats arabes unis a remarquablement résisté à la fois à une toile de fond extérieure morose et à des taux d'intérêt nettement plus élevés en 2023", ont déclaré les analystes d'Emirates NBD dans une note de recherche jeudi.