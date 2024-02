L'entreprise indienne Biocon affiche des bénéfices grâce à l'essor des biosimilaires et à des cessions ; le directeur financier démissionne

La société biopharmaceutique indienne Biocon Ltd a enregistré un bénéfice au troisième trimestre jeudi, grâce à ses activités dans le domaine des biosimilaires et à la vente de certaines de ses unités non essentielles, et a annoncé la démission de son directeur financier, Indranil Sen.

M. Sen, qui travaillait pour l'entreprise depuis près de dix ans, a démissionné pour poursuivre des opportunités de carrière en dehors de Biocon, a indiqué l'entreprise. Il restera dans l'entreprise jusqu'au 15 mars. Pour le dernier trimestre, la société basée à Bengaluru a déclaré un bénéfice net consolidé de 6,6 milliards de roupies (79,6 millions de dollars), contre une perte de 418 millions de roupies un an plus tôt. "Les parts de marché stables des principaux biosimilaires aux États-Unis et dans l'UE ont été complétées par les performances des marchés émergents, qui ont vu un certain nombre de lancements de nouveaux produits et d'appels d'offres remportés", a déclaré Kiran Mazumdar Shaw, président exécutif de Biocon. Les recettes d'exploitation ont augmenté de 34 % pour atteindre 39,54 milliards de roupies, le segment le plus important, celui des biosimilaires, ayant enregistré une hausse de 64,8 % pour atteindre 24,83 milliards de roupies. Les biosimilaires sont des copies de médicaments biologiques plus coûteux fabriqués à partir de cellules vivantes, principalement utilisés dans le traitement de maladies graves telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde. L'acquisition de la société américaine Viatris a également contribué à la croissance de l'activité principale. Le segment des médicaments génériques a enregistré une baisse de 7,5 % de son chiffre d'affaires. La société a également enregistré des gains de 3,5 milliards de roupies provenant de la vente de ses activités de formulation de marque en dermatologie et en néphrologie à Eris Lifesciences au cours du trimestre et de 4,56 milliards de roupies provenant de la dilution de la participation dans sa filiale, Bicara Therapeutics. Les actions de Biocon ont clôturé en baisse de 1,9 % jeudi. (1 $ = 82,9680 roupies indiennes)