Les actions asiatiques ont eu du mal à progresser mardi, l'inflation japonaise légèrement plus élevée que prévu mettant les investisseurs sur leurs gardes avant les données sur les prix attendues en Europe et aux États-Unis cette semaine.

Le yen s'est stabilisé à 150,57 pour un dollar et s'est rapproché de son plus bas niveau depuis trois mois face à l'euro, alors que l'inflation japonaise est restée conforme à l'objectif de 2 % en glissement annuel de la banque centrale, entretenant ainsi les attentes d'une sortie des taux d'intérêt négatifs d'ici le mois d'avril.

Le Nikkei de Tokyo a progressé de 0,4 % pour atteindre un nouveau record. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon est resté stable, en deçà du pic de sept mois atteint la semaine dernière.

Les indices de Wall Street ont chuté pendant la nuit et les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont baissé de 0,1 % dans les échanges du matin.

La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - est attendue jeudi et les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 %.

"Si les prévisions se confirment, l'indice de base m/m serait le plus élevé depuis février dernier et correspondrait au message de patience de la Fed", ont déclaré les analystes de la banque ANZ.

Les tensions sur les taux et les énormes adjudications - 127 milliards de dollars mardi et 42 milliards de dollars mercredi - ont mis les bons du Trésor sous pression, bien que les rendements se soient stabilisés dans la matinée en Asie.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans ont baissé de 2 points de base à 4,27%. Les rendements à deux ans ont baissé de quatre points de base à 4,70%.

Les marchés ont déjà repoussé de mai à juin le calendrier probable d'un premier assouplissement de la Réserve fédérale, dont la probabilité est actuellement évaluée à environ 70 %. Les contrats à terme impliquent un peu plus de trois réductions d'un quart de point cette année, contre cinq au début du mois.

Sur le plan géopolitique, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il espérait un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza d'ici lundi prochain, les parties belligérantes semblant se rapprocher d'un accord.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés dans leur fourchette récente, augmentant de 0,2 % ou de 16 cents pour atteindre 82,69 dollars le baril.

Les chiffres de l'inflation dans l'Union européenne sont également attendus cette semaine, vendredi, avec la jauge de base ralentissant à nouveau à son plus bas niveau depuis le début de 2022 à 2,9% et rapprochant le jour où la Banque centrale européenne (BCE) pourrait assouplir sa politique.

Les marchés tablent presque entièrement sur une première réduction en juin, les chances étant de 36 % pour avril. Dans leurs discours de lundi, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Yannis Stournaras, gouverneur de la Banque de Grèce, ont de nouveau fait part de leur réticence à procéder à des réductions dans la précipitation.

Dave Ramsden, adjoint de la Banque d'Angleterre, et Erik Thedeen, gouverneur de la Riksbank, interviendront plus tard dans la journée de mardi, tandis qu'une série de données américaines et européennes de second ordre sont attendues, notamment la confiance des consommateurs en Allemagne, en France et aux États-Unis.

Les échanges de devises ont été relativement modérés dans les premières heures de l'Asie, la pression récente sur les dollars australien et néo-zélandais se prolongeant. L'Aussie a chuté de 0,1% pour atteindre un plus bas d'une semaine à 0,6530 $, pressé par la chute des prix du minerai de fer.

Le kiwi était en baisse de 0,3% et également à son plus bas niveau de la semaine, les traders ayant réduit les paris selon lesquels la banque centrale de Nouvelle-Zélande pourrait même augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion de mercredi.

"Avec un prix de 9 points de base, nous voyons une faiblesse modeste du NZD à l'annonce", a déclaré Antony George, stratège en devises chez NatWest Markets.

L'euro est resté stable à 1,0848 $ et la livre sterling est descendue à 1,2676 $. Le bitcoin a fortement augmenté cette nuit suite à l'annonce de la société de logiciels MicroStrategy qui a augmenté ses avoirs. Il est resté stable à 54 777 dollars. L'or s'est maintenu à 2 032 dollars l'once.