Les diamantaires d'Anvers sont confrontés à des retards longs et coûteux à la suite de l'interdiction par l'UE des diamants d'origine russe qui est entrée en vigueur le 1er mars et qui a ralenti les importations, ont-ils déclaré dans une lettre consultée par Reuters.

La lettre, datée du 13 mars, indique que les perturbations risquent d'éroder l'avantage concurrentiel du commerce de diamants anversois, vieux de plusieurs siècles. Elle a été adressée au principal groupe de l'industrie du diamant en Belgique, l'Antwerp World Diamond Centre (AWDC), et demande une révision des nouvelles procédures.

La morosité du marché devrait atténuer l'impact de cette décision. Les stocks de diamants sont élevés et les prix ont chuté. Paul Zimnisky, analyste mondial du diamant, a déclaré le mois dernier que les prix avaient baissé de 25 % par rapport au sommet atteint au début de l'année 2022.

Al Cook, PDG de la société minière De Beers, a déclaré que l'entreprise réduirait sa production cette année en raison de l'offre excédentaire.

"Bien que nous soutenions pleinement les décisions prises par la Belgique, l'Union européenne et les pays du G7 en ce qui concerne les sanctions du 1er janvier 2024, la mise en œuvre des mesures visant à appliquer ces sanctions a eu un impact négatif sur toutes nos activités", indique la lettre, signée par plus d'une centaine d'entreprises locales.

"L'intention était d'empêcher le flux de diamants en provenance des pays sanctionnés, mais la réalité à laquelle nous sommes confrontés est la grave perturbation de nos chaînes d'approvisionnement et l'aliénation du reste du commerce mondial.

Un représentant du gouvernement belge a déclaré que les retards étaient temporaires et qu'ils étaient en train de se résorber.

L'UE et les pays du Groupe des Sept (G7) ont décidé d'interdire les importations directes de diamants russes sur leurs marchés à partir du 1er janvier, avant d'imposer progressivement une interdiction totale des pierres d'origine russe via des pays tiers à partir du 1er mars, en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

L'entreprise publique russe Alrosa, qui, avec De Beers, est l'un des principaux producteurs de diamants au monde, a également fait l'objet de sanctions de la part de l'UE.

DIAMOND HUB

Anvers reste le plus grand centre diamantaire du monde, même si 90 % des pierres sont polies en Inde. La Belgique a fait pression pour que le G7 adopte une version du plan qu'elle a proposé afin d'éviter qu'Anvers ne perde encore plus d'activité après que les grands bijoutiers occidentaux ont commencé à éviter les pierres russes.

Les négociants en diamants ont déclaré que leurs cargaisons étaient retenues pendant plus d'une semaine à la douane, même si les pierres précieuses provenaient directement de producteurs africains.

Le fonctionnaire du gouvernement belge a déclaré que les cargaisons en attente seraient traitées dans les 24 heures.

"L'interdiction indirecte a coïncidé avec la foire aux diamants de Hong Kong, qui est une période de pointe annuelle... Cette situation, combinée aux problèmes initiaux attendus, a entraîné un certain retard dans le traitement des expéditions au cours des premiers jours", a-t-il déclaré.

Les négociants en diamants disent s'attendre à d'autres problèmes lorsque les exigences supplémentaires en matière de traçage entreront en vigueur en septembre.

"Nous pensons que les procédures feront perdre à Anvers un avantage concurrentiel supplémentaire... plutôt que de porter un coup significatif aux produits sanctionnés", indique la lettre.

"La trajectoire actuelle menace l'existence de l'industrie diamantaire anversoise, un héritage de six siècles.

Le président de l'AWDC, Ari Epstein, a déclaré que le groupe présenterait bientôt les nouvelles mesures, ajoutant qu'il était "tout à fait conscient des défis et des perturbations que ce calendrier a pu causer".

"Permettez-moi d'être très clair : la violation des sanctions est de nature criminelle et n'est pas prise à la légère par les gouvernements ou notre organisation. Notre engagement à respecter les sanctions est inébranlable et absolu", a déclaré M. Epstein dans un communiqué. (Reportage de Dmitry Zhdannikov et Julia Payne ; Rédaction de Gareth Jones et Barbara Lewis)