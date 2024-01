Le prix de l'or a augmenté mardi, stimulé par les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine en 2024, alors que les investisseurs attendent avec impatience une série de données économiques cette semaine qui pourraient apporter plus de lumière sur le calendrier des réductions de taux.

L'or au comptant a gagné 13 % en 2023, sa première hausse annuelle depuis 2020. Mardi, il était en hausse de 0,6 % à 2 074,40 $ l'once à 1025 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,6 %, à 2 084,00 $ l'once.

"Les marchés commencent l'année en s'accrochant à la croyance que la Fed réduira ses taux tôt ou tard, c'est la raison pour laquelle les prix de l'or sont plus élevés", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

"Si l'inflation continue de ralentir et que l'activité économique ralentit également, ce scénario serait très favorable à l'or et nous pourrions observer de fortes hausses en 2024, les rendements des bons du Trésor continuant de baisser et le dollar s'affaiblissant également."

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 86 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed en mars. La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

Cette semaine, le marché se concentre sur le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui doit être publié jeudi. Les données sur les offres d'emploi aux États-Unis et les chiffres de l'emploi non agricole de décembre, qui seront publiées vendredi, seront également suivies de près.

"Il y a eu un changement de ton lors de la réunion du FOMC de décembre, les traders vont donc chercher à obtenir plus de clarté sur cette tendance dovish, en particulier sur ce que les responsables de la Fed recherchent", a déclaré Kelvin Wong, analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Sur le plan technique, l'or au comptant pourrait retester le support de 2 062 dollars l'once, une rupture en dessous de ce support pourrait ouvrir la voie vers 2 053 dollars, selon l'analyste technique de Reuters Wang Tao.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 1,1% à 24,0119 dollars l'once et le palladium a progressé de 0,3% à 990,38 dollars. Le platine a gagné 0,5 % à 1 104,38 $ l'once. (Reportage de Hissay Ongmu Bhutia à Bengaluru ; Rédaction de Susan Fenton)