Le prix de l'or a enregistré vendredi sa première hausse hebdomadaire en deux semaines, soutenu par un dollar plus faible et des achats de valeurs refuges, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera probablement à réduire ses taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 026,5 dollars l'once, à 01h00 GMT, et a gagné 0,7% pour la semaine jusqu'à présent. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 035,5 dollars l'once.

* L'agitation au Moyen-Orient a également renforcé l'attrait du lingot comme valeur refuge. Les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont revendiqué l'attaque d'un cargo britannique et ont ciblé le port d'Israël et la station balnéaire d'Eilat avec des missiles balistiques et des drones.

* L'indice du dollar a baissé de 0,3 % depuis le début de la semaine, ce qui rend les lingots d'or plus abordables pour les acheteurs étrangers.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Lisa Cook, a déclaré qu'avec le ralentissement de l'inflation et la normalisation du marché du travail, les risques pour l'économie sont devenus "bilatéraux", mais qu'il n'est pas encore temps de réduire les taux d'intérêt.

* Un autre responsable de la Fed estime qu'il n'y a pas lieu de se précipiter pour réduire les taux d'intérêt afin de déterminer si la récente hausse de l'inflation est le signe d'un ralentissement des progrès vers la stabilité des prix ou s'il s'agit simplement d'un accident de parcours.

* Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a montré qu'une majorité des décideurs de la banque centrale sont préoccupés par les risques d'une réduction trop rapide des taux d'intérêt.

* Les marchés évaluent actuellement à 64 % la probabilité d'une baisse en juin, selon l'outil CME Fed Watch. La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

* Le platine était en hausse de 0,1% à 903,25 $ l'once, le palladium a augmenté de 0,3% à 970,48 $, tandis que l'argent était en hausse de 0,3% à 22,80 $ l'once. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne PIB détaillé QQ SA, YY NSA Q4 0900 Allemagne Ifo climat des affaires nouveau fév 0900 Allemagne Ifo conditions courantes nouveau fév 0900 Allemagne Ifo attentes nouveau fév (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; édité par Sherry Jacob-Phillips)