Le prix de l'or a augmenté mardi, soutenu par un dollar plus faible, alors que les investisseurs se tournent vers les données sur l'inflation américaine attendues plus tard cette semaine, qui pourraient apporter plus de lumière sur le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 172,82 dollars l'once, à 0122 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 173,70 dollars l'once.

* L'indice du dollar a glissé de 0,3% contre ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Le prix de l'or a atteint un niveau record la semaine dernière après que les décideurs de la Fed aient indiqué qu'ils prévoyaient toujours de réduire les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage d'ici 2024, et ce en dépit des récents chiffres élevés de l'inflation.

* Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi que lors de la réunion de politique générale de la Fed la semaine dernière, il avait prévu trois réductions de taux pour cette année.

* Dans le même temps, le gouverneur de la Fed, Lisa Cook, a mis en garde la banque centrale américaine contre la nécessité de procéder avec prudence lorsqu'elle décidera du moment où elle commencera à réduire les taux d'intérêt.

* Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, attendues vendredi. L'indice des prix PCE devrait augmenter de 0,3 % en février, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders évaluent à 70 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Selon Wang Tao, analyste technique chez Reuters, l'or au comptant pourrait retester la résistance à 2 183 dollars l'once, une cassure au-dessus de ce seuil pouvant entraîner un gain dans la fourchette 2 188-2 196 dollars.

* L'argent est resté stable à 24,68 dollars l'once, le platine a progressé de 0,4 % à 906,10 dollars et le palladium a gagné 0,4 % à 1 009,14 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1200 Brésil IPCA-15 IPC mi-mois mars 1230 US Durable Goods Feb 1400 US Consumer Confidence March (Reporting by Brijesh Patel in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)