L'unité Cruise de GM, spécialisée dans les voitures auto-conduites, a révélé jeudi que le département de la Justice et la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des Etats-Unis étaient en train d'enquêter sur un accident survenu en octobre, au cours duquel l'un de ses robotaxis a traîné un piéton qui avait été percuté par une autre voiture.

Cruise a fait part des enquêtes gouvernementales dans un billet de blog dans lequel la société s'est également engagée à réformer sa culture à la suite d'un "échec de leadership" autour de l'incident.

Le billet de blog n'a pas révélé le statut de la victime qui a été traînée sur 20 pieds par son véhicule, ni la portée des enquêtes du ministère de la Justice et de la SEC.

Cruise a déclaré qu'un rapport commandé au cabinet d'avocats Quinn Emanuel avait conclu que les preuves ne permettaient pas d'établir que les dirigeants ou les employés de Cruise avaient "cherché à induire intentionnellement en erreur les régulateurs ou à leur cacher les détails" de l'incident du 2 octobre. L'examen de la sécurité a porté sur les événements entourant l'accident et n'a pas examiné de manière générale la culture ou les protocoles de l'entreprise.

Une étude technique distincte réalisée par la société d'ingénierie Exponent a révélé que le véhicule Cruise souffrait d'erreurs de cartographie et qu'il avait incorrectement identifié la collision avec la femme comme un choc latéral, indique le blog. Cruise a mis à jour son logiciel. L'administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) enquête également sur l'accident.

Le billet de quatre pages de Cruise fait état de "processus internes inadéquats et non coordonnés, d'erreurs de jugement, d'une mentalité "nous contre eux" avec les représentants du gouvernement et d'une incompréhension fondamentale des exigences réglementaires et des attentes". Selon le rapport, plus de 100 personnes connaissaient les détails de l'incident avant les réunions de Cruise avec les autorités de réglementation.

Depuis l'accident, Cruise a licencié neuf cadres, son PDG et un cofondateur ont tous deux démissionné, et elle a réduit d'un quart son personnel. La Californie a suspendu l'autorisation accordée à l'entreprise de conduire des véhicules autonomes dans l'État.

En décembre, les autorités californiennes ont déclaré que Cruise pourrait se voir infliger une amende de 1,5 million de dollars et des sanctions supplémentaires pour ne pas avoir divulgué tous les détails de l'accident, dans lequel une femme a d'abord été heurtée par une voiture conduite par un humain avant d'être entraînée par le véhicule Cruise, ce qui les a incitées à suspendre le permis d'exploitation de l'entreprise dans l'État.

Dans un billet de blog résumant un rapport de plus de 100 pages, Cruise a qualifié sa réaction à l'accident d'erreurs commises par une entreprise relativement nouvelle et inexpérimentée dans ses relations avec les autorités de régulation, les médias et le public.

La compagnie a d'abord fourni aux régulateurs une vidéo de l'accident, mais pas de contexte verbal mentionnant par exemple qu'une femme avait été traînée sur 20 pieds. Au lieu de cela, elle a laissé la vidéo "parler d'elle-même", selon le billet de blog. Lors de trois réunions, des problèmes d'Internet ont empêché les régulateurs de visionner pleinement la vidéo et le rapport indique que les responsables de l'entreprise n'ont pas cherché à résoudre le problème.

Quinn Emanuel a interrogé 88 personnes et examiné 200 000 documents, selon le billet de blog.

Cruise a exploité des centaines de robotsaxis sans pilote en Californie, au Texas et dans d'autres endroits, dans l'espoir de générer des revenus significatifs tout en perfectionnant la technologie en vue d'un déploiement à plus grande échelle.

En essayant de corriger ce qu'elle considère comme des représentations inexactes de l'accident d'octobre dans les médias, Cruise a omis des informations et a fourni des "faits incomplets" et des vidéos à la presse et au public, selon l'article du blog. Le billet ne précise pas comment ces actions s'inscrivent dans l'affirmation plus générale selon laquelle il n'y a pas eu d'intention de tromper.

Cruise et GM ont fait l'objet de vives critiques après que Cruise a omis de divulguer rapidement les détails de l'accident au département californien des véhicules à moteur. Le DMV a révoqué le permis de l'entreprise d'utiliser des véhicules sans conducteur sur les routes publiques, citant des préoccupations concernant l'incapacité "à répondre de manière sûre et appropriée lors d'incidents impliquant un piéton".

Cruise a déclaré qu'il prévoyait de reprendre les essais sur les voies publiques, mais n'a pas révélé où ni quand.

GM dépense près de 2 milliards de dollars par an pour Cruise et insiste sur le fait que cette activité représente une "énorme opportunité de croissance". En juin, Mary Barra, PDG de GM, a réitéré ses prévisions selon lesquelles Cruise pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars d'ici à 2030.

Les dirigeants se présenteront devant la California Public Utilities Commission le 6 février pour répondre aux questions sur le rapport et aider l'agence à déterminer une amende appropriée. Cruise avait proposé 75 000 dollars à titre de règlement, mais la commission souhaite une sanction plus sévère.

La NHTSA, la CPUC, le California DMV et d'autres régulateurs n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter le rapport.

Alors que les opérations de Cruise sont clouées au sol, les véhicules du concurrent Waymo, une unité d'Alphabet, restent un spectacle courant dans les rues de San Francisco et il a des projets d'expansion à Los Angeles et sur d'autres marchés.