Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont pour la plupart terminé en baisse jeudi, la morosité du marché au comptant pesant sur la quasi-totalité des marchés des bovins et les négociants en porcs continuant à s'inquiéter de la demande pour les importantes réserves de porc, ont indiqué les analystes.

Le contrat à terme de décembre sur les bovins vivants a terminé la journée en hausse grâce à des échanges techniques limités, selon les analystes.

Bien qu'il n'y ait pas eu d'échanges de bovins au comptant mercredi ou au début de jeudi, les analystes ont déclaré que les producteurs des Plaines proposaient des offres de 174 dollars par quintal, alors que les blizzards et le temps froid de l'hiver stressaient les animaux et affectaient leur prise de poids.

Mais les conditionneurs ont été prudents et n'ont pas acheté trop de bétail, car de nombreuses usines auront des fermetures programmées ou des programmes de production raccourcis avant et après les vacances du Nouvel An, a déclaré Dan Norcini, un négociant en bétail indépendant.

Les négociants surveillent de près la demande de viande bovine sur le marché intérieur et à l'exportation, car les analystes prévoient une baisse de la demande après les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Le contrat de février du CME pour les bovins vivants s'est établi à 168,925 cents la livre, en baisse de 0,35 cent. Le contrat le plus actif du CME pour les bovins d'engraissement de mars a terminé la journée en baisse de 2,275 cents, à 223,125 cents la livre.

Selon le ministère américain de l'agriculture (USDA), les prix de la viande de bœuf en boîte, qu'elle soit sélectionnée ou non, ont encore baissé jeudi matin.

Les marges des conditionneurs sont restées positives pour les transformateurs de viande bovine et porcine jeudi, bien qu'elles aient diminué par rapport à la veille pour les conditionneurs de viande bovine, selon Hedgersedge.com.

Le taux d'abattage quotidien des bovins était de 125 000 têtes, stable par rapport à la semaine précédente et en légère hausse par rapport à l'année précédente, a indiqué l'USDA jeudi.

Les contrats à terme sur les porcs maigres du CME ont tous baissé au cours de la journée, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices sur la hausse de mercredi du contrat de février et ayant ajusté leurs positions avant le week-end des vacances, ont indiqué les opérateurs.

Le contrat le plus actif du CME sur les porcs maigres de février a baissé de 1,425 cents, à 68,450 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Pooja Desai)