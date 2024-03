Les actions indiennes devraient ouvrir relativement inchangées ce mardi, alors que la consolidation se poursuit près des niveaux records des indices de référence, tandis que les pairs asiatiques ont baissé avant les décisions clés des banques centrales du Japon et des États-Unis.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 22 057 à 08h03 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de lundi à 22 055,70.

Le Nifty 50 et le BSE Sensex ont tous deux enregistré des gains d'environ 0,15 % lundi, malgré la pression vendeuse continue observée sur les marchés plus larges.

Le Nifty 50 a clôturé au-dessus des niveaux de 22 000 dans 11 des 12 sessions jusqu'à présent en mars, gagnant 0,33%. Les petites et moyennes capitalisations ont baissé respectivement de 7,6 % et de 3,8 % au cours de la même période, en raison des inquiétudes croissantes concernant l'effervescence et les valorisations élevées dans les segments.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les indices de référence se consolident au cours des prochains jours, tandis que les marchés plus larges pourraient continuer à rester modérés", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Les marchés asiatiques ont reculé avant la décision de la Banque du Japon, qui pourrait mettre fin à la plus longue série de taux d'intérêt négatifs.

Les actions de Wall Street ont clôturé la nuit en hausse, les rendements des bons du Trésor augmentant avant la décision politique de la Réserve fédérale et les commentaires de mercredi, les investisseurs cherchant à comprendre la trajectoire future des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 20,51 milliards de roupies (~ 247 millions de dollars) lundi. Les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour un montant net de 22,61 milliards de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER

** Tata Consultancy Services : Tata Sons, la holding du groupe Tata, a prévu de vendre des actions de TCS pour une valeur maximale de 1,13 milliard de dollars mardi, selon une feuille de conditions.

** Tata Steel : La société a décidé de cesser l'exploitation des fours à coke de l'usine de Port Talbot, au Pays de Galles, à la suite d'une détérioration de la stabilité opérationnelle.

** HG Infra Engineering : La société, en joint-venture avec Stockwell Solar Services, a reçu quatre commandes d'une valeur de 10,26 milliards de roupies dans le domaine de l'énergie solaire.

** Paradeep Phosphates : La société a annoncé la fermeture des usines d'ammoniac et d'urée à Goa en raison d'une panne du compresseur de gaz de synthèse. (1 $ = 82,9260 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)