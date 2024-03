(Répétition de l'article paru le 8 mars sans changement de texte)

* La BOJ abandonnera le contrôle des rendements obligataires à la fin des taux négatifs

* Pas de consensus au sein du conseil d'administration sur le calendrier de sortie des mesures de relance

* L'issue des négociations salariales annuelles des grandes entreprises est déterminante pour le calendrier.

* La faiblesse récente des données économiques pourrait maintenir la division au sein du conseil de la BOJ

TOKYO, 8 mars (Reuters) - Un nombre croissant de responsables politiques de la Banque du Japon sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci en raison des attentes de fortes augmentations de salaires lors des négociations salariales annuelles de cette année, ont déclaré quatre sources familières avec leur réflexion.

En mettant fin aux taux négatifs, la banque centrale est également susceptible de revoir son programme de relance massif qui consiste en un contrôle des rendements obligataires et en des achats d'actifs plus risqués, ont-elles déclaré.

Mais un changement imminent n'est pas gagné d'avance, car il n'y a pas de consensus au sein des neuf membres du conseil d'administration sur la question de savoir s'il faut appuyer sur la gâchette lors de la prochaine réunion des 18 et 19 mars, ou attendre au moins jusqu'à la réunion suivante des 25 et 26 avril, ont-ils déclaré.

De nombreux décideurs politiques de la BOJ suivent de près les résultats des négociations salariales annuelles des grandes entreprises avec les syndicats, le 13 mars, et les premiers résultats de l'enquête publiée par l'organisation syndicale Rengo, le 15 mars, afin de déterminer dans quel délai il convient de mettre un terme à leurs mesures de relance massives.

Des augmentations de salaire significatives augmenteront probablement le risque d'action en mars, car les offres des grandes entreprises donnent généralement le ton à celles des plus petites entreprises du pays, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

La BOJ espère que de solides augmentations de salaires inciteront les consommateurs à dépenser davantage, stimulant ainsi la demande et les prix après des années de stagnation économique et de déflation.

"Si les résultats des négociations salariales du printemps sont bons, la Banque du Japon n'aura pas nécessairement besoin d'attendre jusqu'en avril", a déclaré l'une des sources, un point de vue partagé par une autre source.

Mais la BOJ pourrait attendre jusqu'en avril si de nombreux membres du conseil d'administration préfèrent attendre l'enquête "tankan" sur le climat des affaires du mois prochain et le rapport des directeurs des succursales régionales de la banque sur les perspectives salariales à l'échelle nationale, avant de prendre une décision finale, ont-ils déclaré.

Le yen s'est apprécié par rapport au dollar en raison des spéculations croissantes selon lesquelles la BOJ pourrait bientôt mettre fin aux taux négatifs et des paris sur des réductions imminentes des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Il a atteint 146,95 pour un dollar le

vendredi

son plus haut niveau depuis le début du mois de février.

LA FAIBLESSE DES DONNÉES EST UN RISQUE

La BOJ vise depuis longtemps une inflation de 2 % et a maintenu les taux à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 % dans le cadre d'une politique appelée contrôle de la courbe des taux (YCC).

L'inflation dépassant l'objectif depuis plus d'un an et les perspectives d'augmentation durable des salaires s'améliorant, de nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs ce mois-ci ou en avril.

En sortant les taux à court terme du territoire négatif, la banque centrale est susceptible de renoncer à son objectif de rendement des obligations à 10 ans, ont déclaré les sources.

Pour éviter une hausse brutale des taux à long terme, la BOJ s'engagera probablement à intervenir sur le marché en cas de besoin pour enrayer les hausses brutales, ou donnera des indications sur le volume d'obligations d'État qu'elle continuera d'acheter, ont-elles ajouté.

L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté vendredi que la BOJ envisageait de remplacer le YCC par un nouveau cadre quantitatif qui indiquerait à l'avance la quantité d'obligations qu'elle achèterait à l'avenir.

La perspective d'une croissance solide et continue des salaires, due à l'augmentation du coût de la vie et à l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre, a renforcé l'élan en faveur de la fin des taux négatifs en mars.

Le plus grand groupe syndical du Japon, le

Rengo

a déclaré jeudi que les demandes d'augmentation salariale moyenne atteignaient 5,85 % pour cette année, dépassant les 5 % pour la première fois en 30 ans.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la BOJ et ancien dirigeant d'une banque commerciale, a été le plus ardent défenseur d'une sortie rapide des taux négatifs, indiquant en août de l'année dernière que la banque pourrait prendre une telle mesure d'ici mars 2024.

La semaine dernière, Hajime Takata, un autre membre du conseil d'administration, a également appelé à une révision du programme de relance de la BOJ, affirmant que le Japon voyait enfin des perspectives d'atteindre durablement l'objectif de la banque en matière d'inflation.

Si une majorité des neuf membres du conseil d'administration vote en faveur de la fin des taux négatifs, cela ouvrirait la voie à la première hausse des taux d'intérêt au Japon depuis 2007.

Toutefois, il n'est pas certain qu'une proposition visant à mettre fin aux taux négatifs en mars recueille suffisamment de voix, car certains membres du conseil d'administration pourraient se montrer prudents à l'idée de sortir de cette situation, compte tenu des signes de faiblesse observés récemment dans le domaine de la consommation et de l'économie en général.

Les données préliminaires suggèrent que l'économie japonaise est entrée en récession au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande intérieure, bien que des lectures plus récentes aient indiqué des dépenses d'investissement plus importantes qui conduiront probablement à une amélioration lorsque les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) seront publiés.

les chiffres révisés du produit intérieur brut

seront publiés le 11 mars.

Les dépenses des ménages ont également chuté de 2,5 % en décembre par rapport à l'année précédente, prolongeant leur déclin pour un dixième mois, en raison des interruptions de l'approvisionnement en voitures et des baisses continues des salaires réels.

Seiji Adachi, membre du conseil d'administration, a déclaré qu'il faudrait peut-être attendre le début de la prochaine année fiscale en avril 2024 pour déterminer si les conditions sont propices à la fin des taux négatifs.

Deux autres membres, Toyoaki Nakamura et Asahi Noguchi, ont également fait part de leur prudence quant à un retrait prématuré du soutien monétaire.

Des sources ont déclaré à Reuters

plus tôt

que la BOJ allait revoir à la baisse son évaluation de la consommation et de la production, compte tenu des récents signes de faiblesse de l'économie. (Reportage de Leika Kihara ; Rédaction de Kim Coghill)