PARIS (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) français devrait progresser "légèrement" au deuxième trimestre après une croissance de 0,2% au premier trimestre, estime mardi la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture.

La banque centrale ne fournit pas d'estimation précise de la croissance du deuxième trimestre en invoquant notamment les spécificités du calendrier du mois de mai, émaillé de nombreux jours fériés, et le changement de base des comptes nationaux publiés par l'Insee, qui interviendra le 31 mai.

"L'activité a progressé en avril dans les services marchands, et plus significativement qu'anticipé le mois dernier dans l'industrie et le bâtiment", souligne la Banque de France dans son communiqué.

L'institution dit s'attendre à ce que la croissance du PIB au deuxième trimestre soit tirée par les services marchands, grâce notamment au commerce, les services aux entreprises et l'information-communication.

L'enquête mensuelle menée auprès de 8.500 chefs d'entreprise montre également que les dirigeants s'attendent à un déclin de l'activité dans l'industrie et le bâtiment en mai, tandis que l'activité dans les services devrait stagner en raison du nombre élevé de jours fériés.

La deuxième économie de la zone euro a enregistré une croissance de 0,2% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, stimulée par une reprise des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, a rapporté le mois dernier l'Insee.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)