Les autorités de régulation chinoises ont comblé une lacune réglementaire qui, l'année dernière, permettait aux véhicules de financement des gouvernements locaux lourdement endettés d'augmenter encore leurs emprunts, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait de la question.

Les LGFV, créés par les gouvernements locaux chinois pour financer les investissements dans les infrastructures, ont été invités à cesser d'émettre des obligations offshore d'une durée de 364 jours, ont déclaré les sources.

Leur dette cumulée a atteint environ 9 000 milliards de dollars, ce qui représente un risque majeur pour l'économie chinoise qui ralentit. Pékin a mis en place plusieurs mesures pour réduire les risques liés à la dette des gouvernements locaux, et les nouvelles émissions d'obligations des LGFV sont désormais étroitement réglementées.

Ces dernières orientations font suite à la ruée de nombreuses LGFV vers les obligations offshore à 364 jours, apparemment dans le but de contourner la réglementation qui les oblige à demander l'autorisation d'emprunter en dehors de la Chine pour des échéances de plus d'un an.

L'Administration nationale des changes (SAFE) a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas introduit de nouvelles politiques de financement transfrontalier, ajoutant qu'elle "coopérerait activement avec les départements concernés pour réduire les risques liés aux LGFV, en contrôlant strictement les nouveaux emprunts tout en dissolvant les dettes en cours".

Les LGFV ont trouvé le financement onshore difficile, et ils doivent également obtenir l'approbation des régulateurs tels que la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) pour émettre de la dette offshore, à moins que la durée de l'obligation ne soit inférieure à un an.

La NDRC a publié des réglementations sur la dette étrangère à moyen et long terme en janvier 2023, mais a déclaré que le financement de la dette offshore avec des échéances inférieures à un an ne nécessitait pas d'approbation.

Cela a conduit à l'émission de 27 obligations LGFV offshore d'une durée de 364 jours en 2023, la plupart après octobre et avec des rendements supérieurs à 6 %, selon les données de TianFeng Securities.

"L'émission d'obligations LGFV offshore à 364 jours a été stoppée", a déclaré une source d'une maison de courtage familière avec l'émission de LGFV. "Ces obligations n'étaient pas réglementées et étaient manifestement contraires à l'orientation des efforts de résolution de la dette du gouvernement.

La province de Shandong a émis le plus grand nombre d'obligations à 364 jours, avec 12 émissions qui ont permis de lever plus d'un milliard de dollars.

"Ces obligations extraterritoriales comportent certainement des risques. Il n'est pas réaliste de penser que vous pouvez facilement obtenir des rendements à deux chiffres sur ces obligations", a déclaré une autre source d'un fonds privé.

La NDRC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Toby Chopra et Alexander Smith)