La Chine a annoncé mardi la plus forte réduction jamais réalisée du taux hypothécaire de référence, les autorités cherchant à soutenir le marché de l'immobilier en difficulté et l'économie en général.

La réduction de 25 points de base du taux préférentiel de prêt à cinq ans (LPR) est la plus importante depuis l'introduction du taux de référence en 2019 et dépasse de loin les attentes des analystes.

"C'est le signal le plus fort. En d'autres termes, le plus grand cycle de réduction des taux d'intérêt de l'histoire a commencé", a déclaré Yan Yuejin, analyste à E-House China Research and Development Institution. Selon lui, cette baisse aura un impact direct sur le secteur de l'immobilier en réduisant les coûts des prêts hypothécaires.

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans a été abaissé de 25 points de base à 3,95 % contre 4,20 % précédemment, tandis que le taux préférentiel des prêts à un an est resté inchangé à 3,45 %.

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, tandis que le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires.

Dans un sondage Reuters réalisé cette semaine auprès de 27 observateurs du marché, 25 d'entre eux s'attendaient à une réduction du LPR à cinq ans. Ils prévoyaient une réduction de 5 à 15 points de base.

Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis le 20 novembre, mais a depuis réduit ses pertes, tandis que les stocks de biens immobiliers ont augmenté.

La Chine a réduit pour la dernière fois la LPR à cinq ans en juin 2023 de 10 points de base.

Pékin a intensifié ses efforts pour sauver le secteur immobilier en difficulté, mais les mesures ont été prises par à-coups, pesant lourdement sur un secteur qui représente un quart de l'économie et sur le marché boursier. En 2023, les prix des logements neufs ont connu leur plus forte baisse en neuf ans, tandis que le marché boursier s'étiole après avoir atteint son niveau le plus bas en cinq ans.

La semaine dernière, les médias soutenus par le gouvernement ont rapporté que les banques d'État avaient augmenté les prêts aux projets résidentiels dans le cadre du mécanisme de la "liste blanche" visant à injecter des liquidités dans le secteur touché par la crise.

La plupart des analystes et des investisseurs attendent de nouvelles mesures pour stimuler la consommation et fixer un plancher pour les prix de l'immobilier, leurs espoirs étant plus grands après que les autorités ont remplacé le président de l'autorité de régulation du marché juste avant les vacances du Nouvel An lunaire.

"Je pense que ce mouvement est plus un signal qu'une substance", a déclaré Ben Bennett, stratégiste d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management à Hong Kong. "La plupart des gens n'achètent pas de maisons parce que les coûts hypothécaires sont trop élevés, ils s'inquiètent de la faillite des promoteurs et de la chute des prix de l'immobilier.

"Ils craignent que les promoteurs ne fassent faillite et que les prix des logements ne chutent. Nous devons voir si cela sera suivi d'autres injections de liquidités dans les prêteurs, les projets immobiliers et les promoteurs".

D'autres mesures d'assouplissement pourraient être prises. Les récentes baisses des taux de dépôt et la réduction des réserves bancaires donnent aux banques commerciales la possibilité de réduire les coûts d'emprunt pour soutenir l'économie.

Bien que le nouveau taux de référence hypothécaire entre en vigueur immédiatement, les détenteurs de prêts hypothécaires existants ne bénéficieront pas d'une réduction de leurs remboursements avant l'année prochaine, étant donné que les taux hypothécaires sont révisés chaque année.

Le LPR, que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est fixé par 20 banques commerciales désignées qui soumettent chaque mois leurs propositions de taux à la banque centrale.