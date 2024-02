La Cour suprême des États-Unis doit examiner mercredi une requête déposée par trois États dirigés par des républicains et par plusieurs entreprises du secteur de l'énergie en vue de bloquer une réglementation de l'Agence de protection de l'environnement visant à réduire les émissions d'ozone susceptibles d'aggraver la pollution de l'air dans les États voisins.

L'Ohio, l'Indiana et la Virginie-Occidentale, ainsi que des exploitants d'oléoducs, dont Kinder Morgan, des producteurs d'électricité et U.S. Steel Corp, cherchent à éviter de se conformer au plan "Good Neighbor" de l'EPA, qui limite la pollution par l'ozone dans les États situés en amont, tout en contestant sa légalité devant un tribunal de première instance.

La Cour suprême n'a pas réagi immédiatement aux demandes d'urgence déposées en octobre par les plaignants en vue de suspendre l'application de la réglementation, préférant d'abord entendre les arguments des parties, notamment sur le caractère raisonnable des mesures de contrôle des émissions prévues par la réglementation de l'EPA.

Cette contestation fait suite à un arrêt important rendu en 2022 par la majorité conservatrice de la Cour, qui impose des limites à l'autorité de l'EPA pour édicter des réglementations radicales visant à réduire les émissions de carbone des centrales électriques au charbon et au gaz dans le cadre de la loi antipollution "Clean Air Act" (loi sur l'air pur).

Le litige actuel porte sur une règle de l'EPA, finalisée en juin par l'administration du président démocrate Joe Biden, qui réglemente l'ozone, un composant clé du smog, dans 23 États situés en amont. L'EPA a déclaré que les plans de ces États ne satisfaisaient pas à la disposition "Good Neighbor" de la loi sur la qualité de l'air, qui exige que des mesures soient prises pour réduire la pollution qui dérive vers les États situés sous le vent.

L'agence a mis en œuvre un programme fédéral visant à réduire les émissions des grands pollueurs industriels dans ces États, bien que des recours distincts devant des juridictions inférieures aient déjà interrompu l'application de la loi dans 12 d'entre eux, dont la Virginie-Occidentale.

L'affaire dont les juges sont actuellement saisis concerne des litiges engagés par l'Ohio, l'Indiana et la Virginie-Occidentale - tous visés par la réglementation - ainsi que par des exploitants de pipelines, U.S. Steel, des producteurs d'électricité régionaux et des associations professionnelles du secteur de l'énergie. Dans leur action devant la cour d'appel du district de Columbia, ils ont fait valoir que l'EPA avait violé une loi fédérale visant à garantir le caractère raisonnable des mesures prises par les agences.

Certaines des demandes de l'industrie étaient spécifiques. Kinder Morgan a demandé aux juges de bloquer le règlement tel qu'il s'applique aux moteurs des gazoducs. U.S. Steel a cherché à empêcher l'application du règlement aux fours de réchauffage et aux chaudières des usines sidérurgiques.

Lorsque la Cour d'appel du district de Columbia a refusé de bloquer la réglementation dans l'attente de son examen, les plaignants ont demandé à la Cour suprême d'intervenir. Le plan de l'EPA les obligera à supporter des coûts déraisonnables et déstabilisera les réseaux électriques des États, ont écrit les États dans un mémoire.

Le ministère de la justice, qui défend l'EPA, a déclaré à la Cour suprême que le blocage de la règle pour ces plaignants "nuirait gravement aux États situés sous le vent qui souffrent des émissions de leurs voisins situés en amont" et exposerait leurs habitants à des risques pour la santé publique.

Le 16 janvier, l'EPA a publié une proposition de règlement visant à appliquer le plan "Good Neighbor" dans cinq autres États : Arizona, Iowa, Kansas, Nouveau-Mexique et Tennessee.