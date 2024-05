La Croix-Rouge du Kenya a déclaré que son personnel intervenait à la suite d'un glissement de terrain qui a laissé plusieurs personnes portées disparues dans une région du centre du pays où il y a eu de fortes pluies.

Le glissement de terrain s'est produit dans l'escarpement de Kimende, a indiqué la Croix-Rouge dans un message publié sur le média social X mardi en fin de journée.

Jusqu'à présent, aucun décès n'a été confirmé.

"La zone a été bouclée et déclarée zone dangereuse.

Les pluies diluviennes et les inondations qui se sont abattues sur ce pays d'Afrique de l'Est depuis la fin du mois de mars ont fait au moins 289 morts et 285 600 déplacés, selon les dernières statistiques du gouvernement.

Lors de l'incident le plus grave, au moins 61 personnes ont été tuées fin avril à la suite d'une coulée de boue et d'inondations soudaines dans la ville de Mai Mahiu, dans le centre du Kenya.