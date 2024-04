Le gouvernement russe étudie la possibilité d'assouplir les normes environnementales rigoureuses applicables aux carburants afin de permettre l'utilisation d'essence de qualité inférieure en cas d'éventuelles pénuries de carburant, ont déclaré trois sources industrielles à l'agence Reuters.

Selon les calculs des sources, cela pourrait apporter 10 % de plus, soit entre 300 000 et 350 000 tonnes par mois, d'essence sur le marché intérieur, ce qui suffirait à répondre à la demande saisonnière croissante.

Selon les calculs de Reuters, les attaques de drones ukrainiens ont réduit la capacité de raffinage du pétrole primaire russe d'environ 14 % à la fin du mois de mars. La Russie affirme que ces attaques de drones relèvent du terrorisme.

L'Ukraine affirme que ses attaques de drones contre la Russie sont justifiées parce qu'elle lutte pour sa survie et que ses infrastructures ont été endommagées par les frappes aériennes russes.

Pour faire face à une éventuelle pénurie d'essence, la Russie a interdit l'exportation de ce type de carburant, à quelques exceptions près.

Selon certaines sources, le gouvernement russe envisage d'abaisser la barre de la teneur en certains additifs et en éthanol. La teneur en soufre devrait rester inchangée.

Depuis 2016, la Russie n'autorise que l'utilisation d'essence de haute qualité, au moins de catégorie Euro-5.

"Le ministère de l'énergie envisage comme mesure de secours d'abaisser la barre (des exigences environnementales) afin de fournir la base d'une production supplémentaire d'essence", a déclaré une source sous couvert d'anonymat, car elle n'était pas autorisée à parler aux médias.

Le ministère de l'énergie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'assouplissement de la surveillance environnementale constituerait un pas en arrière par rapport aux projets d'amélioration de la qualité des carburants et des normes écologiques, annoncés en 2011, lorsque les entreprises pétrolières russes et le gouvernement se sont mis d'accord sur des plans de modernisation des raffineries du pays, qui ont été principalement construites dans les années 1940 et 1970.

Depuis 2000, la production des raffineries russes a augmenté d'environ deux tiers, atteignant 275 millions de tonnes l'année dernière.

Une source industrielle a déclaré que la mesure permettrait de stimuler la production d'essence dans les installations de raffinage obsolètes.

La raffinerie d'Orsk, dont la production a été interrompue en raison de fortes inondations, et l'usine d'Angarsk, en Sibérie orientale, représentent la majeure partie de la production d'essence de qualité inférieure en Russie.

En 2023, la production totale d'essence dans le pays a atteint près de 44 millions de tonnes. Au premier trimestre 2024, elle s'élevait à 11,1 millions. (Reportage de Reuters ; édition de Guy Faulconbridge et David Evans)