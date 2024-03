La banque centrale suédoise a déclaré jeudi que la numérisation des paiements posait des problèmes de fraude et d'exclusion de certains groupes, et qu'une législation était nécessaire pour garantir que l'argent liquide puisse également être utilisé pour payer.

La Riksbank a déclaré dans un rapport annuel sur le système de paiement de détail que des mesures sont nécessaires pour rendre les paiements plus sûrs et plus accessibles.

"Les acteurs publics et privés doivent travailler ensemble pour garantir que tous les membres de la société puissent payer et contribuer au fonctionnement du système de paiement en cas de perturbations, dans les situations de crise en temps de paix et dans les états d'alerte renforcée", a déclaré la banque.

"Nous avons besoin d'une législation qui garantisse que l'argent liquide puisse être utilisé pour payer. Les banques doivent également veiller à ce qu'un plus grand nombre de clients aient accès à des comptes de paiement".