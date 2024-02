La livre sterling a reculé face à un dollar plus fort, sa première baisse quotidienne face à la devise américaine en sept jours, les investisseurs évitant les risques avant les données clés sur l'inflation qui pourraient déterminer le moment où les banques centrales commenceront à assouplir leur politique.

Les investisseurs évitent de prendre des risques avant la publication de données clés sur l'inflation qui pourraient déterminer quand les banques centrales commenceront à assouplir leur politique. Jeudi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour janvier, la mesure de l'inflation ciblée par la Réserve fédérale, sera publié.

Les analystes s'attendent à ce que l'indice des prix PCE se modère à 2,4 % sur une base annuelle et à ce que l'indice de base ralentisse à 2,8 %.

"Il y a un ton de prudence sur les marchés ce matin avant l'arrivée des données américaines à fort impact, ce qui a guidé la livre sterling vers le bas", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co.

Les devises plus volatiles, comme la livre, sont généralement plus sensibles au sentiment de risque sur les marchés, tandis que le dollar a tendance à bénéficier de la demande de valeurs refuges lorsque les marchés sont prudents.

La livre s'est échangée à 1,2645 $ contre le dollar, en baisse de 0,3 % et en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis plus de trois semaines.

L'indice du dollar, qui mesure sa performance par rapport à six autres devises, dont la livre, était en hausse de 0,3 % à 104,11.

"Si l'on considère la perspective plus large, les fourchettes sont serrées alors que les marchés attendent les données sur l'inflation", a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège de la Danske Bank pour les devises et les taux d'intérêt.

L'Allemagne, la France et l'Espagne publient leurs chiffres d'inflation jeudi avant que l'inflation de la zone euro dans son ensemble ne soit publiée vendredi.

Mais avec peu de données en provenance de Grande-Bretagne cette semaine, certains ont déjà tourné leur attention vers le budget de printemps de la semaine prochaine, où un modeste assouplissement fiscal avant une éventuelle élection cette année semble probable.

James Moberly, économiste chez Goldman Sachs, s'attend à ce que les mesures annoncées la semaine prochaine stimulent la production britannique d'environ 0,3 %, la moitié de l'effet provenant d'une augmentation de l'offre et le reste d'une augmentation de la demande par rapport à l'offre.

"Le changement modeste de l'équilibre entre l'offre et la demande à la marge renforce notre opinion selon laquelle la BoE (Banque d'Angleterre) attendra probablement jusqu'en juin pour réduire le taux d'escompte", a déclaré M. Moberly dans une note.

Les traders du marché monétaire parient que la BoE commencera à assouplir sa politique à partir du mois d'août, avec seulement 56 points de base de réduction des taux cette année, ce qui implique environ deux mouvements d'un quart de point d'ici la fin de l'année 2024.