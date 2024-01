Les prix de la plupart des métaux non ferreux ont baissé mardi, sous l'effet de la hausse du dollar et des inquiétudes concernant la demande de la Chine, premier consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2% à 8 366 dollars la tonne métrique à 0142 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était presque stable à 67 860 yuans (9 457,97 dollars) la tonne.

Le dollar a grimpé alors que les remarques optimistes des banquiers centraux ont tempéré les attentes de réduction des taux d'intérêt et que les traders attendaient les commentaires de Christopher Waller, l'influent représentant de la Réserve fédérale américaine.

Un dollar plus fort rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Pendant ce temps, la banque centrale chinoise a laissé le taux d'intérêt à moyen terme inchangé lundi, défiant les attentes du marché pour une réduction, car une monnaie plus faible a limité la portée de l'assouplissement monétaire à court terme pour stimuler l'économie.

Le nickel au LME a baissé de 0,4 % à 16 160 dollars la tonne, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 102 dollars, l'étain est resté inchangé à 24 781 dollars, le zinc est resté presque stable à 2 558 dollars et l'aluminium a légèrement augmenté de 0,1 % à 2 205,50 dollars.

Le nickel du SHFE a chuté de 0,7% à 126 830 yuans, le plomb a augmenté de 0,1% à 16 225 yuans et l'étain a progressé de 0,2% à 208 820 yuans.

L'aluminium SHFE a chuté de 0,5% à 18 840 yuans la tonne, après avoir atteint son plus bas niveau en quatre semaines à 18 805 yuans plus tôt dans la session et s'apprêtant à subir une quatrième perte quotidienne consécutive.

Le zinc SHFE a augmenté de 0,9 % pour atteindre 21 310 yuans. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 4 janvier à 21 400 yuans plus tôt dans la session, suivant les gains de la nuit de Londres sur le plan de suspension de Nyrstar pour ses opérations de fusion de zinc aux Pays-Bas.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 Allemagne IPCH Final YY Déc

0700 Royaume-Uni Nombre de demandeurs d'emploi Variation du chômage Déc.

0700 Royaume-Uni Taux de chômage ILO Nov

0700 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change Dec

1000 Allemagne Sentiment économique ZEW Jan

1000 Allemagne ZEW Conditions actuelles Jan

(1 $ = 7,1749 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu)