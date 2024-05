La production des raffineries chinoises a baissé de 3,3 % par rapport à l'année précédente en avril, la première baisse annuelle depuis plus d'un an et demi, alors que les grands raffineurs sont entrés dans la saison de maintenance régulière et que les petites usines indépendantes ont réduit leur production en raison de l'étroitesse de leurs marges.

La production nationale des raffineries s'est élevée à 58,79 millions de tonnes métriques, selon les données publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (NBS), soit 14,3 millions de barils par jour (bpj).

Cela représente une baisse par rapport aux 15,09 millions de bpj en mars et aux 14,45 millions de bpj durant la période janvier-février.

Cette baisse de 3,3 % est la première en glissement annuel depuis août 2022, selon les données du NBS relevées par Reuters.

La production pour la période janvier-avril a augmenté de 1,1% par rapport à la période correspondante de l'année dernière à 241,26 millions de tonnes, soit 14,56 millions de bpj, selon les données, soutenues par une large reprise économique et par le fait que davantage de personnes voyagent, ce qui augmente la consommation d'essence et de carburant d'aviation.

Les données du NBS ont également montré que la production de pétrole brut de la Chine en avril était en hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente, à 17,47 millions de tonnes, soit environ 4,25 millions de bpj. Depuis le début de l'année, la production a augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 70,95 millions de tonnes, soit 4,28 millions de bpj.

La production de gaz naturel a augmenté de 3,2 % le mois dernier pour atteindre 19,8 milliards de mètres cubes (mmc).

(tonne métrique = 7,3 barils pour la conversion du pétrole brut)