Les ours traquent Boucle d'Or

Les marchés actions ont l'air d'être entrés dans une phase plus complexe, qui érode la confiance des investisseurs en ouverture de la saison de publication des résultats du 1er trimestre. Le scénario dit "boucle d'or", où tout est tiédasse mais prévisible, est fragilisé et les ours baissiers rôdent à nouveau.