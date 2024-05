L'autorité britannique de régulation de la concurrence a renvoyé mercredi à une enquête plus approfondie le projet d'acquisition de la société néo-zélandaise Serato par le fabricant japonais d'équipements pour DJ AlphaTheta.

Le lancement de la phase 2 de l'enquête intervient deux semaines après que l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a estimé que l'opération pourrait affaiblir la concurrence et réduire l'innovation, le choix et l'accès à l'équipement et aux logiciels pour DJ.

Les entreprises ont informé l'autorité de régulation qu'elles n'offriraient aucun engagement en réponse à ces préoccupations, a déclaré la CMA dans un communiqué.

AlphaTheta Corp, la société à l'origine de la marque Pioneer DJ, a déclaré l'année dernière qu'elle allait racheter la société Serato Audio Research Ltd, basée à Auckland et connue pour son logiciel Serato DJ, dans le cadre d'une opération évaluée à plus de 100 millions de dollars. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore)