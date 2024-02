Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des performances mitigées jeudi, le S&P se situant près de la barre des 5 000 points, alors que le dollar américain s'est apprécié et que les actions européennes ont reculé.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après une vente aux enchères d'obligations à 30 ans. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 % en raison des craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocation chômage a baissé à 218 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 février, alors que les économistes prévoyaient 220 000, selon les données disponibles.

Les décideurs politiques de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, ainsi que ceux de certains grands marchés émergents, ont repoussé les attentes de réductions rapides des taux au cours des dernières semaines, alors qu'ils évaluent si la flambée de l'inflation qui a commencé il y a deux ans a vraiment été maîtrisée.

La probabilité d'une réduction des taux de la Fed en mars a perdu 2-1/2 points de pourcentage par rapport à mercredi pour atteindre 16,5 %, selon l'outil FedWatch du CME Group. Il y a une semaine, la probabilité était de 36,5 %.

"Nous continuons à avoir des surprises positives aux États-Unis et nous n'en avons pas assez dans le reste du monde, et certainement pas en Chine", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux d'intérêt chez Macquarie à New York.

L'indice du dollar était en hausse de 0,12 % à 104,15 après avoir atteint 104,43 à la suite du rapport sur les demandes initiales d'indemnisation. L'euro était en hausse de 0,04 % à 1,0775.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 12,08 points, soit 0,03%, à 38 665,28, le S&P 500 a perdu 2,78 points, soit 0,06%, à 4 992,28 et le Nasdaq Composite a gagné 22,43 points, soit 0,14%, à 15 779,08.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a baissé de 0,06 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a inversé les gains modestes antérieurs pour clôturer en baisse de 0,1%. Les pertes subies par les poids lourds du secteur de la santé ont compensé les gains générés par les mises à jour de sociétés de consommation de base telles qu'Unilever et la société de luxe Kering.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base à 4,154%, contre 4,098% mercredi dernier, tandis que celui des obligations à 30 ans a augmenté de 5,1 points de base à 4,3604%.

Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont gagné 3,05% à 76,11 dollars le baril et le pétrole Brent a augmenté à 81,48 dollars le baril.

L'or au comptant a perdu 0,13 % à 2 031,74 $ l'once et les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 047,90 $.

En Asie, le Nikkei japonais a fait un bond de 2,1% pour clôturer à son plus haut niveau en 34 ans, aidé en partie par les commentaires de la BOJ.

L'indice composite de Shanghai a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2022 et l'indice des valeurs vedettes CSI a également progressé, les investisseurs ayant accueilli favorablement l'annonce, mercredi, d'un changement de direction à la tête de l'autorité de régulation des marchés chinois.

Les données ont montré que l'indice des prix à la consommation en Chine était en baisse de 0,8 % en janvier par rapport à l'année précédente, la plus forte baisse depuis 2009, bien que sur une base mensuelle, l'IPC ait augmenté de 0,3 %, en hausse par rapport au mois précédent.