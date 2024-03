Les habitants du village zimbabwéen de Buhera se tenaient en groupes devant une école primaire, attendant d'être appelés par leur nom pour recevoir des distributions vitales de céréales, de pois et d'huile de cuisine.

"Nous sommes reconnaissants, mais la nourriture ne suffira que pour un mois", a déclaré Mme Mushaikwa, 71 ans, qui vit avec son mari âgé, alors qu'elle s'éloignait péniblement avec son sac de céréales. "Mes récoltes sont flétries.

Le Zimbabwe ne parvient pas à se nourrir depuis 2000, lorsque l'ancien président Robert Mugabe a saisi des fermes appartenant à des Blancs, ce qui a perturbé la production et entraîné une chute brutale de la production, laissant de nombreux Zimbabwéens tributaires de l'aide alimentaire pour survivre.

La crise a été exacerbée par la sécheresse provoquée par El Niño qui a frappé de nombreux pays d'Afrique australe. Le gouvernement a estimé que 2,7 millions de personnes souffriront de la faim cette année, mais le chiffre réel pourrait être plus élevé.

Le gouvernement étudie la possibilité de déclarer l'état d'urgence, a déclaré un ministre à l'agence Reuters.

El Nino est un phénomène météorologique naturel associé à une perturbation du régime des vents qui se traduit par des températures plus élevées à la surface des océans dans l'est et le centre du Pacifique.

Il se produit en moyenne tous les deux à sept ans, dure généralement de neuf à douze mois et peut provoquer des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des cyclones tropicaux, une sécheresse prolongée et des incendies de forêt.

"Lorsque vous circulez, vous verrez que de nombreuses cultures ont flétri", a déclaré Christine Mendes, directrice nationale par intérim du Programme alimentaire mondial, à Buhera, à environ 220 km au sud-est de la capitale, Harare.

La récolte de maïs, denrée de base au Zimbabwe, devrait diminuer de moitié cette année pour atteindre 1,1 million de tonnes.

Le PAM a aidé 270 000 personnes dans quatre districts exposés à la sécheresse entre janvier et mars, mais il aura besoin de fonds supplémentaires pour en nourrir davantage, a déclaré M. Mendes.

À Buhera, Mary Takawira, 47 ans, a évalué sa récolte, qui s'est desséchée avant d'arriver à maturité.

"Je ne me souviens plus du goût du maïs", a-t-elle déclaré. "Cette année va être difficile.