HSBC Holdings a annoncé un bond de 78 % de son bénéfice annuel, un gain record dû à des taux d'intérêt élevés, mais a manqué les prévisions en raison d'une dépréciation de sa participation dans une banque chinoise.

Le plus grand prêteur européen, avec une valeur de marché de 160 milliards de dollars, a déclaré mercredi un bénéfice avant impôts de 30,3 milliards de dollars pour 2023, contre 17,5 milliards de dollars un an plus tôt.

Les résultats ont été inférieurs à l'estimation moyenne de 34,1 milliards de dollars des courtiers compilée par HSBC.

Le bénéfice annuel record a été entaché par une dépréciation de 3 milliards de dollars sur la participation de la banque dans la banque chinoise Bank of Communications .

La banque londonienne a annoncé un quatrième dividende intérimaire de 0,31 $ par action, soit un total de 0,61 $ par action pour 2023.