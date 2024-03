Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en une semaine, vendredi, dans un contexte de volatilité, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après avoir atteint un niveau record et une nouvelle surprise concernant l'inflation américaine ayant réduit les perspectives de baisse des taux d'intérêt dans ce pays et diminué la demande d'actifs plus risqués.

Le bitcoin a chuté de plus de 5 % au cours de la session asiatique pour atteindre son niveau le plus bas à 66 629,96 dollars, avant de limiter ses pertes pour s'échanger 3,5 % plus bas.

Les mouvements chaotiques de la plus grande crypto-monnaie du monde sont survenus un jour après sa montée en flèche à 73 803,25 dollars, établissant un nouveau record pour la quatrième journée consécutive.

"Le bitcoin a l'habitude de devenir volatile et impitoyable après avoir atteint un record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Et non seulement il a récemment atteint un nouveau sommet, mais il semble que la (Réserve fédérale) ne sera pas aussi dovish que les traders l'espéraient."

Une série de données publiées jeudi a montré que si les ventes au détail américaines ont rebondi moins que prévu en février, les prix à la production ont augmenté plus que prévu.

Ces publications font suite à des données sur les prix à la consommation aux États-Unis publiées plus tôt dans la semaine, qui indiquaient des pressions inflationnistes encore faibles.

Les marchés ont réagi en réduisant les chances d'un cycle d'assouplissement de la Fed à partir de juin, les contrats à terme indiquant maintenant une probabilité d'environ 60 % d'une réduction des taux ce mois-là, contre environ 74 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Un scénario de taux plus élevés et plus longs, en particulier aux États-Unis, est généralement mauvais pour les actifs sensibles au risque tels que la crypto-monnaie.

Néanmoins, le bitcoin reste en hausse de près de 60 % depuis le début de l'année, aidé par une frénésie cryptographique alimentée par des flux vers les produits crypto négociés au comptant aux États-Unis et par le fait que les traders restent largement concentrés sur la perspective d'une baisse des taux d'intérêt mondiaux d'ici à la fin de l'année.

Dans un élan d'optimisme face à la hausse du bitcoin, la société de logiciels MicroStrategy a déclaré qu'elle prévoyait de lever des fonds par le biais d'une offre d'obligations convertibles afin d'acheter des bitcoins pour la deuxième fois en moins de dix jours.

Le 5 mars, la société avait annoncé une offre privée de 600 millions de dollars sous forme d'obligations convertibles, dans le but d'accroître son exposition à l'actif numérique en plein essor.

Certains experts estiment que cette nouvelle a également contribué à la volatilité du bitcoin vendredi.

"Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies n'est pas soumis à des réglementations qui limitent l'impact des personnes ou entités influentes détenant des participations concentrées", a déclaré Joshua Chu, directeur de la gestion des risques chez Invess, une société d'ingénierie financière spécialisée dans la gestion des risques par algo basé sur l'IA.

"Cette absence permet aux baleines d'effectuer des transactions substantielles qui peuvent déclencher des effets en cascade et des fluctuations rapides des prix, entraînant une volatilité accrue."

Ailleurs, l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante, a également touché son plus bas niveau en une semaine et a perdu plus de 4 % à 3 670 dollars.