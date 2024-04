Le blé de Chicago a atteint son plus haut niveau depuis deux mois mardi, la baisse de l'état des cultures de blé d'hiver aux États-Unis ayant attiré l'attention sur les risques météorologiques pour les cultures de l'hémisphère nord.

Le maïs et le soja ont également légèrement progressé en raison des risques liés aux semis de printemps aux États-Unis.

Le blé de juillet du Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 15 1/4 cents pour s'établir à 6,02-3/4 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis le 12 février, dépassant la résistance technique de sa moyenne mobile de 100 jours.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures indique que 50 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis sont dans un état bon à excellent, contre 55 % la semaine précédente et 4 points de pourcentage de moins que l'estimation moyenne des analystes interrogés par Reuters.

Cette baisse plus importante que prévu a été provoquée par le temps sec qui a frappé les régions productrices de blé rouge d'hiver de l'Oklahoma et du Kansas, a déclaré Mark Soderberg, analyste chez ADM Investor Services.

Le temps sec dans le sud de la Russie et une vague de froid en Europe occidentale ont ajouté aux inquiétudes, a déclaré M. Soderberg.

Les analystes ont déclaré que les marchés céréaliers connaissaient des poussées de couverture des positions courtes par les fonds d'investissement qui détiennent des positions courtes nettes considérables sur les céréales.

Le maïs de juillet du CBOT a gagné 2-3/4 cents à 4,52-1/2 dollars le boisseau et le soja de juillet a gagné 5-1/2 cents à 11,82 dollars le boisseau.

Les semis de maïs ont été un peu meilleurs que prévu, mais de fortes pluies dans le centre du pays pourraient retarder les progrès plus tard dans la semaine, a déclaré M. Soderberg.

"C'est une sorte d'épée à double tranchant. Cela va retarder la progression des semis, mais cela va aider à rétablir certaines des zones de sécheresse à l'approche de la saison de croissance", a-t-il déclaré.

L'USDA a estimé que 12 % du maïs avait été planté dimanche, ce qui correspond aux estimations des analystes, et 8 % du soja, ce qui est légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 7 %. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Marguerita Choy et de Chizu Nomiyama)