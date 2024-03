Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté lundi pour la première fois en quatre séances, se remettant des pertes subies la semaine dernière alors que les attaques russes sur l'infrastructure agricole de l'Ukraine au cours du week-end ont soutenu les prix.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont augmenté pour la deuxième séance consécutive.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 1,1% à 5,34-1/4 dollars le boisseau, à 0014 GMT. Le contrat a chuté de 1,7 % la semaine dernière pour s'échanger près de son niveau le plus bas en trois ans et demi.

* Le soja a augmenté de 0,6 % à 12,05-1/2 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,6 % à 4,39-1/4 dollars le boisseau.

* Les attaques aériennes russes ont endommagé des exploitations agricoles et détruit plusieurs bâtiments industriels dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, ont déclaré les forces ukrainiennes dimanche.

* La plupart des régions ukrainiennes ont commencé les semailles de printemps 2024, ensemençant 128 100 hectares de blé de printemps, de pois, d'orge et d'avoine. Le mois dernier, le ministère de l'agriculture du pays a déclaré que les agriculteurs devraient réduire la superficie ensemencée en maïs de 9 % par rapport à l'année précédente.

* Le blé américain est confronté à une concurrence intense de la part de la Russie, ce qui a incité les acheteurs chinois à annuler certains contrats d'achat de cargaisons américaines et australiennes.

* Le ministère américain de l'agriculture a récemment confirmé dans son système de rapports quotidiens que les exportateurs ont signalé l'annulation de plus de 500 000 tonnes de blé américain vendues à la Chine. Selon certaines sources, les importateurs chinois ont également annulé ou reporté plus d'un million de tonnes de blé australien en raison de la faiblesse des prix de la mer Noire.

* Les contrats à terme sur le maïs sont soutenus par une couverture courte, après la confirmation de ventes privées de 125 000 tonnes de maïs américain à des destinations inconnues pour la campagne de commercialisation 2023/24.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 12 mars, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et réduit leur position courte nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* La jauge des actions mondiales a chuté vendredi et s'apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire qui mettrait fin à sept gains hebdomadaires consécutifs, tandis que le dollar a augmenté et s'apprêtait à connaître sa semaine la plus forte depuis la mi-janvier, les données sur l'inflation américaine ayant suscité de nouveaux espoirs de réduction des taux d'intérêt.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY fév 0200 Chine Ventes au détail YY fév 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine Jan 1000 UE Balance commerciale totale SA Jan 1000 UE IPCH Final MM, YY fév n/a UK Prix de l'immobilier Rightmove MM, YY mars (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)