La plupart des métaux de base ont chuté mardi, le prix du cuivre à Londres tombant à son plus bas niveau depuis près de deux semaines, en raison de l'affaiblissement du yuan chinois.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,4 % à 8 834 dollars la tonne métrique à 0448 GMT. Le contrat a chuté de 0,7 % plus tôt dans la session à 8 810 $, le plus bas depuis le 13 mars.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a diminué de 0,8 % à 71 890 yuans (9 960,8 $) la tonne. Il a atteint 71 720 yuans plus tôt dans la session, son niveau le plus bas depuis le 15 mars.

Le yuan chinois s'est affaibli par rapport au dollar en raison des attentes selon lesquelles une politique monétaire plus souple dans le pays et un renforcement du dollar entraîneront une plus grande faiblesse de la monnaie chinoise.

La Chine est le plus grand consommateur de métaux au monde et importe de nombreux métaux, de sorte qu'une faiblesse du yuan réduit le pouvoir d'achat des Chinois pour les matières premières à prix vert.

Le cuivre a également été mis sous pression par l'augmentation des stocks dans les entrepôts approuvés par le LME < MCUSTX-TOTAL>, qui étaient en dernier lieu de 117 900 tonnes, le plus élevé depuis le 29 février.

La décote du cuivre au comptant du LME par rapport au contrat de trois mois < MCU0-3> a augmenté à 115,37 $ la tonne lundi, la plus grande décote depuis au moins 1982, selon les données du LSEG Eikon, ce qui indique une offre abondante à court terme.

L'aluminium LME a diminué de 0,3% à 2 318 $ la tonne, le nickel a légèrement baissé de 0,5% à 16 860 $, le zinc a perdu 0,4% à 2 485,50 $, le plomb a baissé de 0,2% à 2 030 $, et l'étain a baissé de 0,4% à 27 475 $.

Le nickel du SHFE a perdu 2,1% à 131 760 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,4% à 21 120 yuans, le plomb a baissé de 0,4% à 16 175 yuans, l'étain a baissé de 2% à 222 440 yuans tandis que l'aluminium a augmenté de 0,3% à 19 535 yuans.

Les stocks d'étain du LME < MSNSTX-TOTAl> ont chuté à 4 865 tonnes, le plus bas depuis juillet 2023.

(Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)