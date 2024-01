Le détaillant chilien Falabella investira un demi-milliard de dollars cette année

Le détaillant chilien Falabella prévoit d'investir 508 millions de dollars en 2024, plus de la moitié de la somme étant destinée à l'ouverture et au remodelage de magasins, et d'autres dépenses au commerce électronique et à la banque numérique, ainsi qu'à la logistique, a déclaré l'entreprise mardi.

Les dépenses prévues pour cette année marqueront une baisse de 24 % par rapport à l'année précédente, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. La réduction des dépenses fait partie de l'objectif de Falabella de renforcer ses finances, selon le PDG intérimaire Alejandro Gonzalez. Le plan vise des investissements "pour une meilleure rentabilité", a-t-il déclaré dans le communiqué. Le détaillant consacrera 270 millions de dollars à l'ouverture et à la rénovation de magasins, dont 113 millions à l'agrandissement de magasins au Chili, au Pérou, au Mexique et en Colombie. Plus précisément, Falabella ouvrira deux nouveaux magasins IKEA en Colombie, ainsi que cinq autres magasins d'articles ménagers, deux supermarchés et un grand magasin sur l'ensemble de ses marchés. Un autre montant de 200 millions de dollars sera consacré au renforcement de la technologie du commerce électronique dans les Andes et à l'amélioration de ses services bancaires numériques. Falabella consacrera également 38 millions de dollars à la logistique, en ciblant plus particulièrement la gestion des stocks.