New York (awp/afp) - Le dollar s'est affaibli mercredi après d'une inflation américaine moins marquée en mars, tandis que l'euro a été soutenu par les propos du gouverneur de la Banque de France indiquant que la BCE a encore "du chemin à faire" du côté des taux.

Vers 20H45 GMT, le billet vert cédait 0,72% à 1,0991 dollar pour un euro, testant le cap symbolique de 1,10 dollar pour un euro pour la première fois depuis début février.

L'indice des prix à la consommation CPI publié mercredi a montré que l'inflation a ralenti à 5% sur un an aux Etats-Unis, un niveau plus observé depuis mai 2021 et un peu moins que les 5,1% attendus par les analystes.

"La réaction immédiate du marché semble être de penser que la fin du cycle de resserrement monétaire approche" aux Etats-Unis, ce qui a pesé sur le dollar, commente Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

Pourtant, les données du jour "ne changent pas vraiment la nécessité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en mai, étant donné que l'inflation sous-jacente (qui exclut les secteurs volatils comme l'alimentation ou l'énergie) a augmenté" sur un an, à 5,6%, a tempéré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La devise européenne a pour sa part été soutenue par plusieurs interventions de responsables européens.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a affirmé à Washington que la Banque centrale européenne avait "encore un peu de chemin à faire".

En outre, Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la (BCE), a assuré selon le quotidien allemand Boersen-Zeitung qu'une hausse des taux de 50 points de base serait nécessaire.

"On va bientôt voir un rattrapage du différentiel" entre les taux européens et les taux américains, a commenté pour l'AFP Edward Moya, analyste pour Oanda. "Il est probable que l'euro va voir plusieurs hausses de taux tandis qu'aux Etats-Unis, on devrait en voir une autre et puis fini", a-t-il ajouté.

Le dollar a aussi perdu de l'élan avec la parution des minutes de la dernières réunion de la Réserve fédérale (Fed) qui ont montré que les économistes de l'institution craignent une "légère récession" aux Etats-Unis à la suite des difficultés bancaires.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0991 1,0912 EUR/JPY 146,37 145,88 EUR/CHF 0,9850 0,9857 EUR/GBP 0,8803 0,8783 USD/JPY 133,18 133,68 USD/CHF 0,8963 0,9033 GBP/USD 1,2484 1,2424

afp/rp