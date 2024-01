Le dollar américain a été peu modifié ou légèrement plus élevé contre un panier de devises lundi, avant les décisions de politique des banques centrales au Japon et dans la zone euro qui pourraient déterminer l'orientation de la monnaie cette année.

Le yen japonais s'est éloigné des 148,80 pour un dollar américain de vendredi, son niveau le plus faible depuis un mois, et a atteint 147,61, alors que la BOJ a commencé sa réunion de politique générale de deux jours. Le dollar était en baisse de 0,1% par rapport à la devise japonaise à 148,06 yens.

Les paris pour une sortie des taux négatifs lors de cette réunion ont été réduits suite au tremblement de terre du jour de l'an sur la côte ouest du Japon, ainsi qu'au commentaire dovish de la BOJ.

"Le gouverneur de la BOJ (Kazuo) Ueda est susceptible d'aller à l'encontre des attentes d'une sortie des taux négatifs en avril lors de la conférence de presse qui suivra la décision, et la banque pourrait revoir à la baisse ses prévisions d'inflation pour l'ensemble de l'année, ce qui rapprocherait le yen du seuil des 150 contre le dollar", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef chez Corpay à Toronto.

Le yen, qui est sensible à la différence de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon, a été le plus touché par le dollar cette année, chutant d'environ 5 % dans un renversement rapide du rebond de décembre à des sommets de cinq mois proches de 140.

"Il est très peu probable que la BOJ touche à son taux directeur, mais les commentaires des responsables de la politique monétaire pèsent à nouveau sur la paire dollar/yen", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"Nous devrons voir si Ueda mentionne la tarification des changes lors de sa conférence de presse suivant la décision. Pour replacer les choses dans leur contexte, il s'agit d'un retracement relativement faible par rapport aux pertes subies par le yen depuis le début de l'année."

Les traders ont indiqué que l'un des facteurs qui a contribué aux mouvements du yen était l'expiration d'un grand nombre d'options de change cette semaine et la couverture de ces contrats.

Les données du LSEG ont montré que les prix d'exercice entre 147,15 et 148,10 dollars-yens cette semaine totalisaient environ 2,6 milliards de dollars.

La Banque centrale européenne tient également une réunion de politique générale cette semaine et devrait laisser les taux inchangés à 4 %, les responsables de la BCE déclarant qu'il est trop tôt pour des réductions de taux. La BCE étant susceptible de rester dépendante des données, les investisseurs se concentreront sur le ton de la déclaration de politique générale et sur la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde.

L'euro était en baisse de 0,1 % sur la journée à 1,0883 $. Les spéculateurs ont réduit leurs positions longues nettes sur l'euro à leur plus bas niveau depuis début novembre, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission vendredi dernier.

L'indice du dollar est resté stable ou a légèrement augmenté à 103,34. C'est la monnaie qui a le plus progressé parmi les monnaies des marchés développés en janvier, avec une hausse d'environ 1,8 % depuis le début de l'année. Toutefois, cette hausse a connu des hauts et des bas, les investisseurs essayant de se faire une idée de la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt.

Les données de la fin de la semaine dernière montrant que l'activité économique américaine reste résistante malgré des taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis des décennies ont incité les marchés à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux dès le mois de mars.

Lundi, le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains a évalué à environ 40 % la probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de mars, contre 80 % il y a une semaine et demie, selon l'application de probabilité des taux de LSEG. Pour 2024, les traders de contrats à terme parient sur cinq baisses de taux de 25 points de base chacune, alors qu'ils en attendaient six il y a deux semaines.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin est tombé sous la barre des 40 000 dollars pour la première fois depuis le début du mois de décembre, les investisseurs continuant à enregistrer des bénéfices à la suite de l'approbation par les États-Unis des fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant, il y a quelques semaines.

La plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière est tombée à 39 335,37 dollars, son niveau le plus bas depuis le 4 décembre. Le bitcoin était en baisse de 3,5 % à 40 284 dollars. Depuis le début de l'année, le bitcoin a chuté de 5,3 %.