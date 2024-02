Le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis trois mois face au dollar, mardi, alors que l'inflation américaine a renforcé les arguments en faveur de taux d'intérêt plus élevés à long terme, contrastant avec la récession au Japon et les doutes du marché quant à une sortie à court terme de sa politique d'assouplissement.

En Asie, la décision de la Chine sur le taux préférentiel de prêt (LPR) occupe le devant de la scène, où l'on s'attend largement à ce qu'elle réduise son taux de référence hypothécaire pour soutenir la croissance économique chancelante du pays.

Dans l'attente du résultat, le yuan offshore a légèrement baissé à 7,2143 pour un dollar.

Le billet vert a acheté pour la dernière fois 150,25 yens, après avoir dépassé le niveau psychologique de 150 pour un dollar pendant six séances consécutives, ce qui a incité les autorités japonaises à lancer des avertissements pour tenter de stabiliser la monnaie.

Les données plus élevées que prévu sur les prix à la production et à la consommation aux États-Unis la semaine dernière ont encore réduit les attentes du marché quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, les contrats à terme indiquant une baisse d'environ 90 points de base en 2024, contre environ 160 points de base à la fin de l'année dernière.

D'autre part, l'économie japonaise, qui est entrée de manière inattendue en récession au dernier trimestre de l'année dernière en raison de la faiblesse de la consommation et des dépenses d'investissement, a incité les investisseurs à reconsidérer les chances d'une sortie à court terme de la Banque du Japon (BOJ) de sa politique monétaire ultra-loyale.

"Pour l'instant, les données provenant du Japon nous indiquent que la situation n'est pas aussi rose que ce que la Banque du Japon voudrait voir pour commencer à s'éloigner des taux d'intérêt négatifs", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank (NAB).

Sur le marché plus large, le dollar a légèrement augmenté, bien que les mouvements aient été largement modérés en raison du jour férié de lundi aux États-Unis pour le Presidents' Day.

Face au billet vert, l'euro a baissé de 0,09% à 1,0770 dollar, tandis que la livre sterling a reculé de 0,06% à 1,2588 dollar.

Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,11 % à 0,6143 $.

"Nous sommes toujours coincés dans ces fourchettes dans une certaine mesure, et nous attendons des données plus significatives ou plus importantes pour nous faire basculer d'un côté ou de l'autre", a déclaré M. Catril de la NAB. "Pour cela, les données en provenance des États-Unis restent primordiales.

Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor américain ont augmenté en réponse aux données sur l'inflation de la semaine dernière et à la réévaluation des attentes de la Fed.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté d'environ 2 points de base pour atteindre 4,3166%, tandis que le rendement à deux ans s'est stabilisé à 4,6565%.

L'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport à ses principaux pairs, a augmenté de 0,03% à 104,33.

En Australie, le dollar australien a baissé de 0,14 % à 0,6531 $.

Les minutes de la réunion de février de la Banque de réserve d'Australie, publiées mardi, ont montré que les décideurs politiques ont envisagé d'augmenter les taux d'un quart de point supplémentaire, mais ont décidé de rester stables étant donné que des progrès ont été réalisés en matière d'inflation et que le marché du travail se détend plus rapidement que prévu.