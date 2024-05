Le dollar a reculé par rapport à la plupart des principales devises vendredi, les traders ayant pris leurs bénéfices après les gains récents, mais la devise américaine reste bien placée pour continuer à progresser, soutenue par des données économiques américaines solides qui ont incité les marchés à réduire les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les données de vendredi ont montré que les nouvelles commandes pour les principaux biens d'équipement manufacturés américains ont rebondi plus que prévu en avril et que les expéditions de ces biens ont également augmenté, ce qui suggère une reprise des dépenses d'équipement des entreprises au début du deuxième trimestre.

Cela fait suite aux données de jeudi qui ont montré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis un peu plus de deux ans et que les fabricants ont fait état d'une hausse des prix des intrants.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié cette semaine, fait état d'un débat animé entre les décideurs politiques sur la question de savoir si les taux actuels sont suffisamment restrictifs pour freiner l'inflation.

Le dollar était en baisse de 0,3 % à 104,72 contre un panier de devises vendredi, après avoir progressé au cours de cinq des six dernières séances. Pour la semaine, l'indice a augmenté de 0,2 %.

L'euro était en hausse de 0,3 % à 1,08495 $ vendredi en fin de journée.

"Les investisseurs profitent de l'occasion pour faire le bilan de la semaine et prendre quelques bénéfices... Il s'agit en fait d'un simple jeu de positionnement", a déclaré Boris Kovacevic, stratège du marché mondial chez Convera, une société de paiement établie à Vienne.

Alors que des données économiques américaines plus solides que prévu ont conduit les opérateurs à repousser la date de la première baisse des taux de la Fed à septembre, les attentes concernant les baisses de taux d'autres banques centrales ont également diminué.

"Si les attentes d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale se sont refroidies au cours de la semaine dernière, il en va de même pour les banquiers centraux du monde entier : les prévisions de baisse des taux de la BCE ont également diminué après de nombreux commentaires officiels depuis lundi", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

Malgré le recul de vendredi, les perspectives à court terme pour le dollar sont optimistes, selon les analystes.

"Le thème de l'exceptionnalisme américain est toujours d'actualité", a déclaré M. Kovacevic de Convera.

Le dollar est en hausse de près de 1% cette semaine par rapport au yen japonais, à 156,95 yens, même si les rendements des obligations d'État japonaises ont également grimpé, atteignant des sommets de la décennie et dépassant les 1% à 10 ans.

L'inflation de base du Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en avril, répondant aux attentes du marché - et restant au-dessus de l'objectif de la banque centrale - à 2,2%.

"Cela a très peu d'effet sur le yen", a déclaré Martin Whetton, responsable de la stratégie des marchés financiers chez Westpac à Sydney. "La rhétorique des décideurs politiques a également rendu les traders nerveux à l'égard de l'inflation et du risque que les baisses de taux soient lointaines ou faibles.

La livre a augmenté de 0,3 % à 1,27365 $ vendredi.

Les données ont montré que le temps pluvieux a frappé les dépenses de consommation du Royaume-Uni beaucoup plus que prévu en avril, mais les preuves d'une inflation rigide et l'annonce surprise cette semaine d'une élection générale en juillet ont maintenu la livre sterling près de ses plus hauts niveaux de deux mois.

La Chine a entamé une deuxième journée de jeux de guerre autour de Taïwan. Le yuan chinois est resté stable sur le marché offshore autour de 7,2627.

Le dollar néo-zélandais a progressé de 0,4 % à 0,61225 dollar, soutenu par un changement de perspective optimiste de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

Parmi les crypto-monnaies, l'éther était à peu près stable à 3 735,90 $, vendredi, un jour après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait approuvé les demandes du Nasdaq, du CBOE et du NYSE d'inscrire des fonds négociés en bourse (ETF) liés au prix de l'éther, ouvrant potentiellement la voie à la négociation des produits plus tard dans l'année. Sur la semaine, l'éther a progressé d'environ 20 %.