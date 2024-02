Le dollar s'est dirigé vers un quatrième gain hebdomadaire vendredi, poussant le yen à un plus bas de 10 mois, alors que les traders ont réduit les paris sur la vitesse à laquelle la Banque du Japon pourrait augmenter les taux d'intérêt et la vitesse à laquelle la Réserve Fédérale les réduira.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi qu'il y avait de fortes chances que les conditions monétaires souples persistent même après que la banque centrale ait mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce qui, selon le marché, devrait se produire dès le mois prochain.

Cette déclaration fait écho aux commentaires pessimistes de son adjoint, Shinichi Uchida, qui avait déclaré le jour précédent qu'il était "difficile d'imaginer" que les taux augmenteraient "rapidement".

En revanche, une série de responsables de la Réserve fédérale ont indiqué cette semaine que la banque centrale n'avait pas besoin de réduire ses taux d'intérêt, ce qui a donné un coup de pouce supplémentaire au dollar.

"Les responsables de la banque centrale ont tous chanté la même chanson, à savoir que nous sommes prêts à lutter contre l'inflation, mais qu'il est trop tôt", a déclaré Susannah Streeter, responsable des marchés monétaires chez Hargreaves Lansdown.

"La prudence est de mise : les taux resteront élevés plus longtemps et les baisses de taux anticipées ne sont pas fondées. Cela donne au dollar une force supplémentaire... C'est ce qui pousse le yen à s'affaiblir à nouveau".

Le yen a peu varié à 149,42 pour un dollar après s'être échangé à 149,575 plus tôt, son niveau le plus bas depuis le 27 novembre. Il se dirige vers une baisse de 0,68 % cette semaine, après avoir perdu de la valeur au cours de cinq des six dernières semaines.

Vendredi matin à Tokyo, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu'il "surveillait attentivement les mouvements de change", prononçant cette phrase bien connue pour la première fois depuis le 19 janvier. Les opérateurs n'ont pas été surpris par cet avertissement.

L'indice du dollar a légèrement augmenté à 104,19, après avoir gagné 0,1 % jeudi après que les données aient souligné la résistance du marché du travail américain, réduisant encore les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt de la part de la Fed.

Pour la semaine, l'indice du dollar a augmenté de 0,2 %, démarrant sur les chapeaux de roues après les données mensuelles sur les emplois vendredi dernier et une inclinaison hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, dans une interview de "60 Minutes" diffusée dimanche.

La prochaine publication importante de données américaines est l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier, mardi.

Les traders ont pratiquement exclu une réduction lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed en mars, contre une probabilité de 65,9% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Alors que les prix pour le FOMC de mars ont été réduits à des niveaux négligeables, il y a encore du carburant latent à la hausse pour le dollar dans les prix pour les réunions du FOMC après cela", a écrit Richard Franulovich, chef de la stratégie de change de Westpac, dans une note de client, prédisant un rallye vers 105,50 pour l'indice du dollar.

"Nous pensons que la résistance des États-Unis peut se prolonger jusqu'en 2024... et que la désinflation sera un dernier kilomètre cahoteux.

L'euro a peu varié à 1,0773 $, tandis que la livre sterling s'est maintenue autour de 1,2619 $. Les deux monnaies ont relativement bien résisté, les responsables de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre s'opposant aux paris du marché sur des réductions de taux anticipées.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,73% plus tôt, soutenu par les attentes d'un début retardé des réductions de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande - ou même la possibilité de nouvelles augmentations - après que les données de cette semaine aient montré un marché de l'emploi plus fort que prévu.

ANZ s'attend maintenant à des hausses d'un quart de point ce mois-ci et en avril comme scénario principal, bien que février soit un "appel à la balle", a écrit l'économiste en chef Sharon Zollner dans une note.

"S'ils n'augmentent pas en février, nous pensons qu'ils le feront en avril, à moins que nous ne commencions à voir des surprises significatives à la baisse", a-t-elle déclaré.

Le dollar australien était un peu plus fort à 0,6505 $.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a augmenté de 3 % pour atteindre environ 46 688 $, en route vers un gain hebdomadaire de 9,3 %, sa meilleure performance en deux mois.