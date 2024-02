Le dollar a bondi face à l'euro et au yen mercredi, les investisseurs se positionnant pour les données sur l'inflation américaine et européenne attendues jeudi, avec un rééquilibrage des portefeuilles en fin de mois susceptible d'influencer la direction du marché.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, bénéficiant de la forte liquidité du marché.

Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies à New York, a noté que la volatilité des taux de change s'est accrue mercredi, ce qui pourrait être dû à des opérations de couverture en prévision des données sur l'inflation, ainsi qu'aux flux de fin de mois.

La volatilité implicite utilisée par les banques pour fixer le prix des options à trois mois sur l'euro par rapport au dollar a atteint 6,01 mercredi, son plus haut niveau depuis le 15 février, et était à 5,74 en dernier lieu. La volatilité des principales paires de devises a diminué, la mesure euro/dollar étant tombée mardi à son plus bas niveau depuis janvier 2022.

Les traders se concentrent sur les données qui donneront des indices supplémentaires sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt. Ces prévisions ont été repoussées de mai à juin, en raison d'une forte croissance économique, d'une inflation élevée et de commentaires plus optimistes de la part des responsables de la Fed.

La publication jeudi des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis devrait montrer que les prix principaux ont augmenté de 0,3 % en janvier pour un gain annuel de 2,4 %. L'indice de base devrait augmenter de 0,4 % pour le mois et de 2,8 % pour l'année.

Les données sur les prix à la consommation pour l'Allemagne, la France et l'Espagne sont également attendues jeudi, avant les chiffres de la zone euro vendredi.

"Il y a plus de chances que la désinflation se poursuive dans la zone euro, ce qui pourrait peut-être ouvrir la porte à une réduction plus rapide de la Banque centrale européenne", a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège de la Danske Bank pour les devises et les taux.

"Nous pensons que si l'inflation est plus forte aux États-Unis que dans la zone euro, le dollar doit être fort.

L'indice du dollar était en hausse de 0,12 % à 103,96. L'euro a baissé de 0,11 % à 1,0832 dollar.

Les données de mercredi ont montré que l'économie américaine a progressé à un rythme soutenu au quatrième trimestre, grâce à des dépenses de consommation élevées.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que même s'il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale américaine,

la porte s'ouvre

des baisses de taux d'intérêt cette année, en fonction de l'évolution des données.

Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré que la Fed devrait probablement commencer à réduire ses taux.

plus tard dans l'année

.

Le yen s'est également affaibli face au billet vert, s'approchant du niveau de 150,88 atteint le 13 février, le plus faible depuis le 16 novembre.

La force du dollar par rapport au yen est "un indicateur des opérations de portage" et reflète "un environnement très risqué et très liquide qui semble être le moteur des opérations de change en ce moment", a déclaré M. Bechtel.

Les opérateurs seront attentifs à tout signe d'intervention de la part de la Banque du Japon et du ministère des finances si la monnaie japonaise continue de s'affaiblir.

Le dollar était en hausse de 0,12 % à 150,68 yens.

Le kiwi a chuté de 1,23% à 0,6094 $ après avoir atteint 0,6083 $, son plus bas niveau depuis le 15 février.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux inchangés mercredi, ce qui était en ligne avec les prévisions, mais a défié certains paris du marché pour une augmentation des taux.

Les prévisions de taux et les commentaires de la RBNZ ont été légèrement plus pessimistes que certains traders ne l'avaient anticipé.

L'Aussie a chuté de 0,75 % à 0,6493 $ après avoir atteint 0,6488 $, son plus bas niveau depuis le 15 février.

L'inflation des prix à la consommation en Australie s'est maintenue à son plus bas niveau depuis deux ans en janvier, malgré les prévisions d'une hausse, renforçant les attentes selon lesquelles il est peu probable que les taux augmentent davantage.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a dépassé les 60 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2021 et s'est approché des 64 000 dollars, stimulé par le lancement de nouveaux produits négociés en bourse de bitcoins au comptant aux États-Unis.

Le bitcoin était en hausse de 6,5 % sur la journée, à 60 334 dollars.