Le dollar s'est replié par rapport aux principales devises lundi, alors que l'on s'attend à ce que les principales données américaines de cette semaine montrent un ralentissement du rythme de l'inflation et de la croissance, au moment où les économies européennes ont surpris à la hausse et pourraient être soutenues par des baisses de taux d'intérêt.

Le dollar a surperformé cette année en raison de l'exceptionnalisme américain, alors que la plupart des pays du monde étaient encore en train de se remettre de la pandémie et que l'économie américaine était étonnamment forte.

On s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux de 25 points de base dès le mois de septembre et peut-être à nouveau en décembre, un changement récent par rapport à une perspective qui craignait que la banque centrale américaine n'augmente à nouveau ses taux pour maîtriser l'inflation "collante".

La situation économique change quelque peu au deuxième trimestre et la force du dollar pourrait s'estomper avec des données sur l'emploi plus faibles, comme le suggèrent les demandes d'allocations chômage de la semaine dernière, a déclaré Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille senior BlueBay chez RBC GAM à Londres.

"Nous pensons que les données s'assouplissent un peu, non seulement l'inflation mais aussi le marché du travail", a déclaré M. Hense. Cependant, "il y a un point d'interrogation sur l'inflation et sur le fait de savoir si l'inflation sera constamment et significativement plus élevée aux États-Unis comme elle l'a été".

L'indice des prix à la consommation de mercredi devrait montrer que l'IPC de base a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en avril, en baisse par rapport à 0,4 % le mois précédent, selon un sondage Reuters.

La Fed réduira son taux directeur à deux reprises cette année, à partir de septembre, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters qui ont globalement relevé leurs prévisions d'inflation pour le deuxième mois consécutif.

"Le dollar semble être largement influencé par les taux d'intérêt. Une partie de la force du dollar pourrait s'estomper dans des données plus faibles sur l'emploi", a déclaré M. Hense.

Alors que le marché s'attend à une décélération de l'inflation, le vice-président de la Fed, Phillip Jefferson, a déclaré lundi que tant qu'il n'est pas clair que les pressions sur les prix se modèrent, il est favorable à un maintien des taux.

Les ventes au détail américaines seront également publiées mercredi et la production industrielle jeudi.

Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Global Forex à New York, a déclaré qu'une baisse de l'IPC, des ventes au détail et de la production industrielle devrait peser sur le dollar parce qu'elle contribue à réaffirmer le plafonnement des taux d'intérêt.

"Nous devrions également obtenir plus de données dans les jours à venir sur la reprise de l'Europe", a-t-il dit, faisant référence en particulier à l'indicateur ZEW pour le sentiment économique en Allemagne.

Les marchés évaluent à environ 80 % la probabilité que les décideurs politiques réduisent les taux lors de leur réunion en septembre, avec près de 44 points de base (pb) de réductions au total attendus en 2024, selon les données de LSEG.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six devises, a baissé de 0,11 % à 105,20, tandis que l'euro était en hausse de 0,16 % à 1,0788 $. La livre sterling était en hausse de 0,27 % à 1,2558 $ avant les données du marché du travail mardi.

LA PEUR DE L'INTERVENTION

En ce qui concerne le yen, les opérateurs se méfient du risque persistant d'intervention des autorités japonaises sur le marché des changes.

Le dollar a de nouveau progressé face au yen après une baisse de 3 % au début du mois de mai, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022, à la suite de deux épisodes d'intervention présumée des autorités japonaises pour renforcer sa monnaie.

Les pics de vigueur du yen semblent avoir effrayé certains baissiers du yen, du moins pour le moment.

Le dollar s'est renforcé contre le yen de 0,26% à 156,20, son niveau le plus élevé depuis le 2 mai.

Le yen a été brièvement soutenu lorsque la Banque du Japon a envoyé un signal hawkish en réduisant le montant de son offre pour un segment d'obligations gouvernementales japonaises dans la matinée asiatique.

Le yuan offshore chinois a augmenté de 0,07% à 7,2399 tandis que le yuan onshore est tombé à son plus bas niveau depuis le 30 avril à 7,2332, les traders attendant que les Etats-Unis annoncent de nouveaux tarifs douaniers sur la Chine.

La banque centrale chinoise a déclaré au cours du week-end que les nouveaux prêts bancaires ont chuté plus que prévu en avril et que la croissance générale du crédit a atteint un niveau record.

Des données séparées ont montré samedi que les prix à la consommation chinois ont augmenté en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser.

Le bitcoin a gagné 3,69 % à 62 713,00 $.