Le dollar se dirige vers sa plus forte baisse hebdomadaire face à l'euro depuis deux mois et demi vendredi, alors que les signes de ralentissement de l'inflation et de l'économie américaine augmentent la perspective d'une réduction des taux d'intérêt.

L'euro est en hausse de 0,9% par rapport au dollar cette semaine, a dépassé la résistance autour de 1,0855 $ et s'est échangé jusqu'à 1,0895 $ dans le sillage de l'inflation américaine qui affiche un ralentissement.

Il était en dernier lieu à 1,0861 $. Les chiffres annuels de l'inflation américaine du mois d'avril ont répondu aux attentes, mais comme ils étaient inférieurs à ceux du mois précédent, ils ont renforcé la confiance dans la capacité de la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt en septembre et en décembre, ce qui a entraîné une hausse des actions et des obligations et a exercé une pression sur le dollar.

Les ventes au détail américaines ont également été stables en avril et plus faibles que prévu, et la production manufacturière a chuté de manière inattendue.

"(Outre l'inflation), de nombreuses données relatives à l'activité se sont refroidies", a déclaré Imre Speizer, stratège à la Westpac, ce qui a contribué à la vente du dollar.

Dans le même temps, même si les marchés prévoient des baisses de taux en Europe à partir de juin, les données récentes ont réservé quelques surprises. L'économie allemande a progressé plus que prévu au dernier trimestre et le moral des investisseurs est au plus haut depuis deux ans.

Les dollars australien et néo-zélandais sont chacun en hausse de plus de 1 % par rapport au dollar américain cette semaine, le kiwi progressant de 1,7 % et s'apprêtant à connaître sa meilleure semaine de l'année.

À 0,6675 $, le dollar australien a été ramené à son plus haut niveau depuis quatre mois, alors qu'une hausse surprise des chiffres du chômage semble réduire le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Le dollar néo-zélandais est resté stable à 0,6120 $, les traders attendant avec impatience la réunion de la banque centrale de la semaine prochaine, où le taux officiel devrait rester à 5,5 %.

La livre sterling est en hausse de 1,1 % cette semaine, à 1,2664 $. Le yen japonais est resté stable à 155,48.

Sur les marchés des crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 6,6 % cette semaine pour atteindre 65 343 dollars.

Les ventes au détail chinoises et les données sur la production industrielle sont attendues plus tard dans la session, et plus tard vendredi, les chiffres définitifs de l'IPC européen sont publiés.