La chaîne hôtelière allemande Motel One a été remise entre les mains de son fondateur dans le cadre d'une transaction évaluant la société à 4,1 milliards d'euros (4,46 milliards de dollars) et ouvrant la voie à des projets d'introduction en bourse de la chaîne hôtelière, a-t-on appris mardi.

One Hotels and Resorts GmbH, le groupe d'investissement du fondateur Dieter Mueller, a racheté la participation de 35% de Proprium Capital Partners pour 1,25 milliard d'euros, donnant à l'actionnaire majoritaire la propriété exclusive, selon un communiqué de la société.

Motel One a déclaré qu'il avait scindé ses propriétés hôtelières en vue d'une introduction en bourse dans le cadre de l'opération.

"Le rachat et la scission des propriétés sont des étapes importantes pour Motel One en vue de l'introduction en bourse prévue à moyen terme", a déclaré M. Mueller dans le communiqué.

En octobre de l'année dernière, M. Mueller a déclaré à l'AHGZ qu'il prévoyait une introduction en bourse dans les deux ou trois prochaines années.

L'investissement de Proprium dans Motel One a été plus que rentable. En 2007, Proprium a investi 65 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital. Le Financial Times a rapporté que cet investissement avait été multiplié par plus de vingt, y compris les paiements de dividendes.

Motel One, qui gère 94 hôtels dans 13 pays, a déclaré s'attendre à une augmentation de ses bénéfices en 2024, car elle prévoit d'ouvrir sept nouveaux hôtels.

En 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 852 millions d'euros et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 281 millions d'euros.

(1 $ = 0,9195 euros) (Reportage d'Alexander Huebner, Rédaction de Rachel More ; Montage de Devika Syamnath)